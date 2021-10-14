مواليد 4 أبراج سينسون الماضي الاليم بسبب حدث سعيد.. من هم؟

مواليد 4 ابراج قد يتمكنون من نسيان الماضي الاليم وما تخلله من احداث مزعجة. ويعود السبب الى مفاجآت يمكن ان تحدث في المرحلة المقبلة من حياتهم والى حصولهم على بعض الامور التي بحثوا عنها في وقت سابق لمدة طويلة. ومن الممكن ان يلتقوا اشخاصاً يفتحون امامهم ابواباً موصدة. كذلك يمكن ان يستغلوا بعض الفرص المهمة وان ينتقلوا من ضفة الى اخرى في حياتهم. تعرفوا إلى ما يخبئه الحظ لبعض مواليد 4 ابراج وكيف يمكنهم تخطي الماضي الاليم ومشاكله.

الثور

من الممكن ان يعيش مولود الثور التغيير الجذري في حياته. فقد ينتقل من مرحلة سادها الاحباط وعدم الشعور بالرضى الى اخرى تقدم له الفرص الجيدة. كذلك يمكن ان تضمن له الايام المقبلة حدوث التغيير الذي ينتظره منذ سنوات. لكن ما عليه فعله هو التحلي بالصبر والحكمة. فمن الضروري ان يحسن الاختيار وان يجيد التخطيط من اجل تخطي العقبات وبلوغ الاهداف. اذاً عليه التخلي عن الصفة البارزة لديه اي التسرع. كذلك من المهم ان يبدأ هذه المرحلة الجديدة من حياته وهو يشعر بالتفاؤل لأن الايام المقبلة قد لا تخبئ له سوى الاخبار الجيدة.

العذراء

يتميز مولود العذراء بأنه طموح. الا انه شعر مؤخراً ببعض الاحباط بسبب عدم قدرته على تحقيق بعض الاهداف. لكن هذا قد لا يمنعه في مرحلة مقبلة من متابعة التخطيط من اجل السير بحياته نحو الافضل. فمن الممكن ان تتاح له فرصة انتظرها منذ سنوات. كذلك قد يتمكن من القيام بخطوة جديدة مهمة على الصعيد المهني. وقد يحصل على مساعدة بعض الخبراء في تخصصه من اجل الانتقال الى مرحلة جديدة افضل. كذلك قد يكون السفر خطوة جديدة جريئة يقوم بها في مرحلة لاحقة.

الميزان

ليس على مولود برج الميزان الشعور بالاحباط. فهو من مواليد الابراج الاكثر حظاً وان كان لا يعرف هذا ولا يشعر به. اذاً من الضروري ان يحس بالتفاؤل وان يحافظ على هذا الإحساس قدر الامكان. والسبب ان الايام المقبلة يمكن ان تحمل الى سمائه الملبدة بعض الانفراجات. وقد يتمكن من الانتقال من مرحلة الى اخرى افضل. وكل ما عليه فعله هو عدم الاستسلام وعدم الشعور بفقدان الامل او اليأس. فهو من الاشخاص الذي يلفتون انظار الجميع لأنهم من اصحاب الانجازات.

الجدي

يعتبر مولود الجدي من ابرز مواليد الابرج الذين قد ينسون الماضي الاليم بسبب حدث سعيد. فقد يشهد تغييراً جذرياً في حياته وخصوصاً العائلية. وقد تكتمل اسباب فرحه حين تتاح له بعض الفرص المهنية المهمة. وبالطبع عليه استغلالها والاستفادة منها والقيام بالخطوات المطلوبة بسرعة. اذاً عليه التخلي عن الهدوء المبالغ فيه الذي اتسم به في السنوات الاخيرة وان يبدأ القيام بالخطوات العاجلة. فهو من مواليد الابراج الذين قد يعيشون مرحلة مقبلة سعيدة.