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تم ضبط زوجها داخل الحمام والدماء على ملابسه... العثور على جثة فرنسية بالمغرب

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:13
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فتحت فرقة الشرطة القضائية المغربية بحثًا قضائيًّا، لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 89 سنة، وهي تحمل كدمات وجرحًا عميقًا داخل مسكنها بمدينة تمارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعاينات المنجزة والمعلومات الأولية للبحث، فقد تم اكتشاف الجثة داخل مسكنها من دون معاينة أي آثار للكسر أو التسلق، بينما تم ضبط زوجها، البالغ من العمر 83 سنة، داخل حمام المسكن وتبدو على ملابسه وأطرافه بقع عديدة من الدم.

وأضاف المصدر أنه تم الاستماع إلى خادمة البيت والممرض الذي يداوم على متابعة حالة الزوج بمنزله بسبب ما وصفها بأنها أعراض مرض الزهايمر، وذلك في وقت يواصل فيه تقنيو مسرح الجريمة رفع عينات من البصمات الجينية من دم الضحية وبقع الدم التي تمت معاينتها على الزوج، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للمطابقات الضرورية والخبرات التقنية اللازمة لاستجلاء حقيقة هذه القضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري حاليا إخضاع الزوج الفرنسي لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث الميدانية والخبرات الجينية والتقنية لكشف الظروف الحقيقية المحيطة بهذه الوفاة، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها.
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