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منوعات
الفلفل في الفضاء... ما القصة؟
Lebanon 24
15-10-2021
|
14:00
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يستعد رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) لتذوق أول محصول فلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت ناسا أنه سيقوم رواد الفضاء بإجراء حصادين هذا العام: الأول حصاد زرع 100 يوم وسيكون في أواخر تشرين الأول الجاري، أما الثاني فهو حصاد زرع لمدة 120 يوما وسيكون في أوائل شرين الثاني المقبل.
وقالت وكالة الفضاء الأميركية -على موقعها الإلكتروني- "سيعقم رواد الفضاء الفلفل بعد حصاده، وسيأكلون جزءا من محصولهم، وسيعيدون الباقي إلى الأرض لإخضاعه للتحاليل".
بدورها، نشرت رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- صورا للمحصول من داخل محطة الفضاء، وكتبت معلقة عليها "بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله".
وأضافت ميغان "خيارات الطهي لدينا محدودة، ولكن هل تعتقد أنه يجب علينا تذوقها مباشرة من النبات، أو تسخينها أولاً في فرننا على درجة حرارة 180 فهرنهايت؟"
ورد عليها رائد فضاء ناسا السابق الأميركي سكوت كيلي قائلا "تقدم مع سلطة الجرجير، بالطبع".
وكانت ميغان قد نشرت -منتصف شهر أيلول الماضي- مقطع فيديو يظهر مشاركتها في تلقيح الفلفل، وعلقت عليه بالقول "أحببت وضع يدي على نباتات الفلفل وتلقيحها! شعرت بمستوى تركيز أعلى بكثير من المعتاد، مقارنة مع رعاية النباتات على الأرض".
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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