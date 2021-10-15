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ركبوا كاميرات خفية في غرف الفندق وهذا ما قاموا به!

Lebanon 24
15-10-2021 | 16:00
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ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية القبض على 4 أشخاص بزعم تركيب كاميرات خفية في غرف فندق بأكمله، ومحاولة ابتزاز الأموال من مئات الضيوف والنزلاء الذين تم تصويرهم.

وقال المسؤول في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة سول، سيو سانغ هيوك، إن المشتبه بهم التقطوا صورًا طوال أشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر مقاطع مصورة الخاصة بهم، لكن محاولات ابتزازهم فشلت في الحصول على أي أموال.

ولم يقدم سيو تفاصيل حول كيفية تركيب المشتبه بهم للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ، بالقرب من العاصمة سول.
 
غير أن صحيفة محلية أفادت بأن المشتبه بهم قاموا برشوة موظف فندق لتركيب كاميرات صغيرة على شاشات أجهزة الكمبيوتر في كل غرفة أثناء تنظيفها.

ولم يعلق المدعون العامون، الذين تلقوا القضية من الشرطة بعد الاعتقالات في وقت سابق من هذا الشهر، على الفور اليوم الجمعة على ما إذا كانوا قد وجهوا لائحة اتهام إلى أي من المشتبه بهم.
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