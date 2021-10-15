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توفيت أمام تلامذتها بشكل مفاجئ...هذا ما حصل

Lebanon 24
15-10-2021 | 13:03
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توفيت معلمة مدرسة في مدينة الرياض أمام تلامذتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية مفاجئة.
 
وقال والد المعلمة عبدالعزيز عتيق المواش أن ابنته وتدعى شيخة أن ابنته سقطت خلال حصة بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض.

وأوضح أن محاولات إسعافها فشلت، وقال: "وافتها المنية إثر نوبة قلبية".

وتابع: "توفيت وهي صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض كذلك، توفيت وهي تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها".
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