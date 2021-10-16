هذه الأبراج تحب الثرثرة والنميمة!

تحب 5 أبراج الثرثرة والنميمة. فامتلاك القدرة على التواصل بسلاسة مع الناس هو شيء لا يمتلكه سوى عدد قليل من الناس. غالبًا ما يتضح أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر اجتماعية ومتعة وانفتاحًا! ومع ذلك ، يتضح أيضًا أن هؤلاء الأشخاص لا يتوقفون عن الثرثرة. قد يعتبر بعض الناس أن الثرثرة ميزة مزعجة بينما قد يقدرها الآخرون بسبب الصدق والانفتاح.

برج الجوزاء

يحبون التواجد حول الناس. إنهم فراشات اجتماعية وهم مبتهجون دائماً. من المستحيل أن لا يجدوا موضوعاً شيقاً يتحدثون عنه لأنهم يرتبطون جيدًا بالناس. سيتحدثون عن أي شيء وكل شيء مع الآخرين حتى لا يشعر الآخرون بالوحدة. الهوايات، الأفلام ، السياسة، الكتب – باختصار يريدون التحدث عن كل شيء!

برج الحمل

إنهم أناس أصحاب رأي. سيقولون ما سيقولونه. لا يهمهم من يستمع أم لا. سيستمرون في التحدث لفترة طويلة ولمواصلة القيام بذلك ، فهم مستعدون للنميمة، فقط للحفاظ على استمرار المحادثة والثرثرة. لا يستطيع برج الحمل البقاء هادئًا لفترة على الإطلاق.

برج الدلو

عادةً ما يُعرفون بالهدوء ، لكن يمكنهم التحدث تمامًا إذا كان لديهم بعض الأشياء الممتعة لمشاركتها. يفضلون المحادثات الفكرية والنظريات والأفكار. إنهم يحبون قضاء الوقت مع أشخاص من نفس الاهتمامات حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحديث عن القضايا والأفكار الدنيوية حتى يتعب لسانهم. هذا هو مدى حبهم للتحدث.

برج الأسد

من أشد محبي الثرثرة. إذا بدأوا الحديث ، فلن يتوقفوا. إنهم يحبون أن يكونوا تحت الأضواء طوال اليوم ، لذلك لديهم انطباع بأن الناس يحبون الاستماع إليهم. يتحدث الأسد عن نفسه ويتوقع من الآخرين إبداء الاهتمام ولكن هذا يمكن أن يصبح أكثر تركيزًا على الذات في بعض الأحيان.

برج الحوت

يملك مواليد الحوت أفكار عشوائية وخيالية وتصورية وإبداعية تدور في أذهانهم طوال الوقت. لذلك يركزون على التحدث عنها مع الناس. سيناقش الحوت كل موقف وحدث مع الناس ويتحدث عنه مطولاً ، الأمر الذي قد يصيب بعض الناس بالملل. عندما يسيطر الحوت على المحادثة، يمكنه قضاء ساعات في الحديث لذلك كن مستعداً.