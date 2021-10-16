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خطوة واحدة يقوم بها مواليد 4 أبراج ستأتي بالحظ السعيد.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 03:00
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ان الحياة لا تخلو من الحظ السعيد وإن كانت الظروف التي يعيشها الأشخاص صعبة. فالحياة لا تكتمل إلا من خلال التناقضات، الفرح والحزن، الضيق والفرج، الأبيض والأسود. إذاً لا مجال للتشاؤم أو فقدان الأمل. وهو ما ينطبق تحديداً على مواليد 4 أبراج حيث يمكن قيام كل منهم بخطوة واحدة أن يساعده على بلوغ الحظ السعيد.

 

الحمل

من أجل بلوغ هدفه، على مولود الحمل أن يبدي موافقته على أمر ما. إذاً، عليه التخلّي عن تردّده وشعوره بالقلق لكي يتمكن من الانتقال من ضفة إلى أخرى أفضل في حياته. كذلك عليه أخذ قرار لطالما أجّله منذ سنوات. فقد آن الأوان لذلك.

 

الميزان

من المهم أن يقرر مولود هذا البرج التخلص من شعوره الدائم بالتوتر والقلق، لأن هذا سيساعده على وضع حد لتبعات ذلك مثل الخوف والقلق. وهكذا يمكن أن تسير حياته نحو التحسّن، كما يمكنه أن يعيش المزيد من السعادة وينعم بالحظ الجيد.

 

الجدي

من المهم أن يشعر مولود الجدي بالرضى عما يمتلكه من قدرات وطاقات وأن يتوقف عن مراقبة الآخرين وإنجازاتهم. وهكذا يمكنه أن يبدأ القيام بخطواته الخاصة في اتجاه تحقيق أهدافه. وعليه في هذه الحالة التحلّي بالصبر والقدرة على انتظار حلول الفرص المناسبة.

 

الدلو

حان الوقت لكي يتنفس مولود الدلو الهواء النقي في حياته. فقد عانى في سنوات سابقة من الكثير من الأزمات وتلقّى الدعم الكبير من المقربين منه. وآن الأوان لكي يردّ الجميل. ومن أجل هذا، عليه أخذ قرار بعدم ارتكاب الأخطاء بعد الآن.

المصدر: لها
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