منوعات

ربح 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب.. نسي أنه اشتراها!

Lebanon 24
16-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-875594-637699498081354583.PNG
Doc-P-875594-637699498081354583.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ابتسم الحظ، لميكانيكي أميركي من ولاية كارولينا الشمالية، بعدما ربح جائزة تصل قيمتها نحو 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب نسي أنه اشتراها، حيث أخبر مسؤولو "نورث كارولينا إيديوكيشن لوتاري"، الميكانيكي غريغوري وارين، من بلدة فرانكلينفيل، أنه اشترى بطاقة "كاش 5" من يانصيب Quick Pick التي يتم اختيارهم عشوائيا لسحب 29 أيلول، أثناء توقفه لملأ سيارته بالوقود من إحدى المحطات.

 

وفازت تذكرة الرجل بنصف مبلغ الجائزة الكبرى التي تبلغ 391870 دولاراً، واللافت فى الأمر أنه كان قد نسي تماماً أمر التذكرة، معترفاً بأنه "لا يشتري تذاكر اليانصيب كثيراً"، ليمر نحو أسبوع قبل تذكره أنه بحاجة إلى التحقق من أرقامه.

 

ولم يتحقق وارين من التذكرة وذلك عندما أدرك أنه ربح نسبة من الجائزة الكبرى بما يعادل 138624 دولاراً، وقال: "لقد نسيتها"، ليكتشف لاحقاً أنه فاز بنسبة من جائزة نقدية قيمتها 391.870 دولاراً، وبعد الاقتطاعات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية، احتفظ وارين بـ 138624 دولاراً.

 

وتحدث وارين عن شعوره تجاه الجائزة، وقال: "ما زلت مصدوماً بعض الشيء، لم أنم كثيراً الليلة الماضية، لشعوري بالكثير من الحماس"، ويأمل "وارين" استثمار الأموال في مشروع جديد.

 

المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2021-10-16
01:36 | 2021-10-16
00:00 | 2021-10-16
23:00 | 2021-10-15
16:00 | 2021-10-15
14:00 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website