ربح 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب.. نسي أنه اشتراها!

ابتسم الحظ، لميكانيكي أميركي من ولاية كارولينا الشمالية، بعدما ربح جائزة تصل قيمتها نحو 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب نسي أنه اشتراها، حيث أخبر مسؤولو "نورث كارولينا إيديوكيشن لوتاري"، الميكانيكي غريغوري وارين، من بلدة فرانكلينفيل، أنه اشترى بطاقة "كاش 5" من يانصيب Quick Pick التي يتم اختيارهم عشوائيا لسحب 29 أيلول، أثناء توقفه لملأ سيارته بالوقود من إحدى المحطات.

وفازت تذكرة الرجل بنصف مبلغ الجائزة الكبرى التي تبلغ 391870 دولاراً، واللافت فى الأمر أنه كان قد نسي تماماً أمر التذكرة، معترفاً بأنه "لا يشتري تذاكر اليانصيب كثيراً"، ليمر نحو أسبوع قبل تذكره أنه بحاجة إلى التحقق من أرقامه.

ولم يتحقق وارين من التذكرة وذلك عندما أدرك أنه ربح نسبة من الجائزة الكبرى بما يعادل 138624 دولاراً، وقال: "لقد نسيتها"، ليكتشف لاحقاً أنه فاز بنسبة من جائزة نقدية قيمتها 391.870 دولاراً، وبعد الاقتطاعات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية، احتفظ وارين بـ 138624 دولاراً.

وتحدث وارين عن شعوره تجاه الجائزة، وقال: "ما زلت مصدوماً بعض الشيء، لم أنم كثيراً الليلة الماضية، لشعوري بالكثير من الحماس"، ويأمل "وارين" استثمار الأموال في مشروع جديد.