قبل أقل من 3 أشهر على انتهاء السنة.. تعرفوا إلى توقعات الأبراج لعام 2022

منذ فترة أطلت الاعلامية ماغي فرح على شاشة Otv متحدثة عن كتابها الجديد الذي تحضر له ككل سنة حول توقعات الأبراج للعام الجديد.

واعطت ماغي بشكل سريع لمحة عن توقعات كل برج لعام 2022.

برج الحمل:

عام الانعتاق الى الحرية والتجدد والنجاح

بعد سنوات من الخضات تشهد سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية التي ترافقك ، ولأنك لا تحب البقاء وحيداً، ستفكر بالسفر وتستمتع بلقاءات جديدة ويُشعل الحب نيرانه في قلبك من جديد وقد يكون أحد هذه اللقاءات مثير.

برج الثور:

عام الحسم والانطلاق نحو الجديد

قالت ماغي فرح أن برج الثور سيكون من أكثر الابراج حظاً في الحب في العام 2022 لأنه الوقت المناسب للزواج هذا العام وقد تكون هذه الفترة خلال الأشهر الثلالث الأخيرة من كل عام ، ولكن بقدر ما تنسجم مع الحب ويمتلئ قلبك شغفاً بالشريك، بقدر ما تسمح لنفسك بإهمال العمل بعد شعورك بالروتين القاتل الذي لن يجلب لك سوى الكسل خلال هذا

برج الجوزاء

سنة الانقلابات الجذرية والخيارات المفاجئة

تودّع مرحلة من حياتك، لتبدأ أخرى جديدة أكثر وعداً، ولو أنّ هذا الأمر يسبب بلبلة وإرباكاً ويولّد نزاعات وتصادف الحب عام 2022 ، حيث تجد الفرصة الذهبية في الحب خلال النصف الثاني من العام ذاته التي طالما شكلت لك حلماً مستعصياً وتبدأ بعروض الإثارة من أجل جذب الشريك إليك، عندها لن تشعر بطعم الراحة أو تعيش بسلام كما في السابق

برج السرطان

عام الانتفاضة والتغييرات المصيرية

توقعت ماغ يفرح بأن يكون برج السرطان من أكثر الابراج حظاً 2022 بالنسبة للمشاريع والمال فهذه سنة أفضل بكثير من سابقاتها، وقد تشكّل منعطفاً في حياتك وتدعوك للحركة والعمل والمبادرة أما عاطفياً فالأجواء هادئة ، سوف تقدم هدية قيمة للشريك كبطاقة سفر وهو بدوره سيهديك هدية ثمينة تسر خاطرك وتقربك منه أكثر، ولكن إياك وإهمال التفاصيل التي يحبها واهتم بشؤونه الخاصة مهما كانت صغيرة.

برج الأسد

سنة الحظوظ الكبيرة والفرص السعيدة

سنة استثنائية لن تنساها لفترة طويلة، تحمل إليك الآمال والأحلام والحظوظ على كل الصعد العائليّة الماديّة والعاطفيّة ، ولكن دائماً سيكون الحب والرومانسية في المرتبة الثانية عندك خاصة خلال هذا العام، وعليك بتوطيد علاقتك مع الشريك والاهتمام به أكثر خاصة أن يتمتع بروح مرحة ويمتلك حس الفكاهة الذي أنت بأمس الحاجة إليه في عام 2022 لأن العمل سيأخذ كل وقتك ولكنه سيجعلك تنتقل إلى حال أفضل بكثير.

برج العذراء

سنة الجهود الكبيرة واستقبال الحظ في الصيف

ربما تنفق المزيد من المال مقابل علاج أحد أفراد أسرتك وسوف تكون النتائج الصحية جيدة، لا تعط ثقة لمن لا تعرفه جيداً ، كُن واقعياً ولا تضيّع نفسك في الأوهام، قد تحرز في النصف الثاني من 2022 نجاحاً مهماً وتتمتّع بشعبية ودعم كبيرين، فصل الصيف يحمل إليك تغييراً مناسباً ونجاحاً في أعمالك ومفاجآت، قد تحصل على ترقية مثلاً، أو مكافأة أو تقدير رسمي لقدراتك.

برج الميزان

سنة الانتقال من الظلام الى النور

الفرص، الحب الجديد ، وموقع جديد بانتظارك وتتحمل مسؤوليات تولد فيك الحماسة ، هو عام مناسب للخطوبة والزواج خاصة خلال النصف الأول منه، فتكون حياتك الزوجية مستقرة وهادئة وتنخرط حياتك بحياته ويتحد قلباكما بصورة رائعة وتكاد تصبح غير مألوفة.

برج العقرب

سنة الخط التصاعدي والتخلص من الازمات

قالت ماغي فرح ان برج العقرب من الابراج المحظوظة جداً في عام 2022 حيث تعيش ايها العقرب 2022 رومانسية جديّة مع شخصٍ جديد يدخل حياتك، وقد تقرر الزواج أو ترتبط رسمياً بمن يهتف إليه قلبك ، كما يمكنك الاستفادة من الفرص السانحة أمامك وتسخيرها لخدمة مصالحك عندما ينتصف العام، عندها ستجد الحرية والاستقلالية وتندحر أمامك جميع الصعوبات والمعوقات التي حالت بينك وبين الشريك.

برج القوس

سنة استثنائية تغير المسار

هم الأوفر حظاً والحياة تعطيه الكثير. وهذه السنة يتغير المسار ويبدأبسنة جديدة ومرحلة جديدية قد تربكه في البداية ولكنها تكون لمصلحته في النهاية ، تشهد نهاية عام 2022 خطوبة أو زواج وربما ترزق بطفل صغير يُسعد قلبك ويُفرح مهجتك.

برج الجدي

عام التحرر والانفراجات

من الابراج المحظوظة في العام 2022 هو برج الجدي حيث أنها سنة التحرر رغم أن البداية ستكون مع بعض العراقيل ولكن اعتباراً من الشهر الثالث تبدا الانفراجات وتبدأ بجني ثمار مشاريعك التي خططت لها ، وأمورك ستكون جيدة مع مردود مالي غير متوقع وإستعادة صداقة أو علاقة قديمة ، وينصحك الفلك بأن لا تنسى من أحبك ووقف إلى جانبك في الأزمات ومن شاركك همومك وقاسمك أحزانك وعِدهم بأنك ستكون الأب الروحي لهم.

برج الدلو

سنة التدرج الى الاستقرار

مشاكل مع الشريك التي يتخلص منها وقد ينوصل لتغييرات حلم بها . الحب يترك أثر كبير فيه ، وتبدأ بالتفكير العميق بحياتك العاطفية الحالية والمستقبلية خاصة إذا كان شريكك من مواليد برج الميزان لتكتشف أن القلق الذي حيّرك طويلاً هو قلق وهمي ولا داعٍ له، فقط عليك رش البهار والفلفل بكلامك ومغازلتك لتصبح العلاقة أجمل وطعمها مميز أكثر.

برج الحوت

سنة الزواج والحب

قد يكون برج الحوت هو أكثر الابراج حظاً بالنسبة للزواج في عام 2022 حيث من المتوقع أن يستلم موقع أو مسؤولية جديدة هذا العام وبالتالي ستكون أموره المادية مريحة وسيمكنه النظر الى الوضع العاطفي بكل أريحية، وسيكون هنالك قرارات جديدية يتخذها لحياته العاطفية وقرار بالزواج أو الارتباط في عام 2022.

(المصدر: أرب حظ)