هذه الأبراج تخفي مشاعرها.. هل أنت من بينها؟

بعض الأبراج عندما تقع في الحب سيظهر عليهم ذلك بوضوح من خلال أفعالهم وأقوالهم، وسيحسنون تماماً التعبير عن حقيقة مشاعرهم وعواطفهم، ويغرقون محبوباتهم بكلمات وعبارات الحب والغزل. في المقابل هناك فئة من الأبراج تجد صعوبة في التعبير عن عاطفتها وتحرم شريكها من العاطفة والحنان مع أو من دون سبب.

تعرفوا إلى الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني.

برج الثور

الثور خلف الأبواب المغلقة عاشق يملك الكثير من الشغف ولكن وبمجرد تواجده مع الآخرين فهو يتحول الى شخص مختلف كلياً. الثور أصلاً يملك عقلية تقليدية حين يتعلق الأمر بالعلاقة وبالتالي هناك ميل للمحافظة على الخصوصية. في الواقع كره الثور لإظهار عاطفته بشكل علني قد يجعله أحياناً يتعامل مع الشريكة كما لو كانت شخصاً غريباً.

برج الميزان

الميزان من الابراج التي تكترث أكثر مما يجب لرأي الآخرين بها وعليه هو لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يعبر عن عاطفته تجاه الشريكة أمام الآخرين وذلك لأنّ التعبير هذا يعني مشاركتهم بما لا يجب مشاركتهم به. الميزان في الواقع وخصوصاً في حال كان في علاقة حب لا زواج، يريد من الآخرين ان يظنوا بأنه على علاقة حب بعشرات الآخرين بإستثناء الشخص الذي يحبه هو فعلياً.

برج العقرب

العقرب من الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني وذلك لأنه لا يريد للآخرين بأن يعتبرونه عاطفي. والواقع هو أنّ العقرب برج غير عاطفي، صحيح أنه برج حسي ولكنه غير عاطفي. التعبير عن العاطفة بشكل علني يعني إظهار أمور خاصة أمام جمهوره، والعقرب لا يحب القيام بهذه الأمور فهو إن كان سيستعرض أمام جمهور ما، فهو يفضل أن يستعرض بأمر ما صادم.. وليس بأمر طبيعي مثل إظهار حبه لشريكته.

برج الجدي

إظهار المشاعر بشكل علني لا يتناسب بأي شكل من الاشكال مع شخصية الجدي. البرج هذا جدي للغاية كما انه تقليدي وبالتالي هناك الكثير من الحدود التي يمنع تجاوزها. الامور واضحة تماماً بالنسبة للجدي، المنزل هو للتعبير عن العاطفة فقط.. وأي مكان آخر يتواجد فيها اشخاص آخرين هو بالتأكيد ليس المكان المناسب لإظهار العاطفة. في الواقع إظهار العاطفة بشكل علني من المقاربات التي لا يمكن للجدي فهمها وذلك لأن عالمه قائم على مجموعة من القيود والقوانين.

برج الدلو

الدلو في الواقع من الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني أو بشكل خاص وذلك لأن البرج هذا يكره الحديث عن مشاعره. يضاف الى ذلك واقع أنّ الدلو من الأبراج التي تكره أن يتم لمسها سواء كان هذا اللمس مجرد لمسة عابرة حنونة ليده. وبالإضافة لكل هذه الأمور الدلو يكره فكرة التعبير العلني عن العاطفة ويكره الذين يقومون به، فهو يعتبر بأنّ المشاعر هي أمر خاص وبالتالي الأجدى بهؤلاء إظهار حبهم لبعضهم البعض حين يتواجدون بمفردهم. وطبعاً الغزل بالنسبة للدلو كليشيه مزعج لا يمكنه إحتماله على الإطلاق.. وهذا ما يجعل الدلو من أكثر الأبراج التي تكره التعبير عن مشاعرها بشكل علني.

برج الحوت

رغم أنّ الحوت من الأبراج الرومانسية للغاية والتي تملك الكثير من الحنان وفي الوقت عينه تملك جوعاً لا يمكن إشباعه للحب والحنان، إلا أنه يكره وبشكل كبير التعبير وبشكل علني عن عاطفته. ولكن وخلافاً للأبراج الأخرى الحوت يكره التعبير العلني عن العاطفة لانه يظن بان ما يظهره من مشاعر لا يكفي. المشكلة مع الحوت هو انه يريد من الشريكة ان تظهر عاطفتها تجاهه بشكل علني ولكنه لايريد القيام بذلك.