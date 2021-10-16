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حادثة مؤسفة...أطلق النار على اللاعبين وهكذا كانت النتيجة (فيديو)

Lebanon 24
16-10-2021 | 05:44
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أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم في مدرسة ثانوية في ولاية ألاباما الأميركية.

ووقع الحادث خلال مباراة في مدينة موبايل بين Vigor وWilliamson يوم السبت.

ففي الدقائق الأخيرة من اللقاء سمع صوت إطلاق نار في الجزء الغربي من ملعب لاد بيبلز، مما تسبب بحالة من الهلع وهروب اللاعبين والمشجعين.
 
 
ونقل أحد المصابين إلى المشفى وهو بحالة حرجة، بحسب ما نقل موقع news.com.

وقال بيان صادر عن دائرة الشرطة المتنقلة المحلية: "تم الإبلاغ عن إصابات متعددة، وتم نقل هؤلاء الضحايا إلى المستشفى".
 
ولم يتم تحديد مطلق النار بعد وأي دافع محتمل غير معروف حاليًّا.
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