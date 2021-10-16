حادثة مؤسفة...أطلق النار على اللاعبين وهكذا كانت النتيجة (فيديو)

أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم في مدرسة ثانوية في ولاية ألاباما الأميركية.



ووقع الحادث خلال مباراة في مدينة موبايل بين Vigor وWilliamson يوم السبت.



ففي الدقائق الأخيرة من اللقاء سمع صوت إطلاق نار في الجزء الغربي من ملعب لاد بيبلز، مما تسبب بحالة من الهلع وهروب اللاعبين والمشجعين.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16, 2021

ونقل أحد المصابين إلى المشفى وهو بحالة حرجة، بحسب ما نقل موقع news.com.



وقال بيان صادر عن دائرة الشرطة المتنقلة المحلية: "تم الإبلاغ عن إصابات متعددة، وتم نقل هؤلاء الضحايا إلى المستشفى".

ولم يتم تحديد مطلق النار بعد وأي دافع محتمل غير معروف حاليًّا.