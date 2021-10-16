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"هالك" الروسي يسعى لتسجيل رقم عالمي جديد

Lebanon 24
16-10-2021 | 16:00
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يعتزم الروسي سيرغي أغادزانيان، صاحب الرقم العالمي بـ"جر المركبات الضخمة"، والملقب بـ"هالك" لتسجيل رقم قياسي جديد.

وبحسب ما صرح زميله ميخائيل كوكلييف، بطل روسيا ثماني مرات في رفع الأثقال، بأن "هالك" سيسجل رقمًا قياسيًّا بسحب قاطرة تزن أكثر من 50 طنًّا من دون استخدام أجهزة خاصة.

وستجري المحاولة لتحقيق إنجاز جديد في 27 تشرين الأول في منطقة دوموديدوفو بموسكو. وسيتم مراقبة الإنجاز وتسجيله من قبل رئيس الاتحاد الروسي للقوة القصوى، المدرب الرئيسي لفريق القوة الوطنية الروسية  فاسيلي جريشينكو.

وقال كوكلييف بأن "المحاولة ستكون مؤلفة من شاحنة MAN تزن 41 طنًّا، وحافلة كبيرة من طراز Voyage تزن 12 طنًّا. وأثناء سحب القافلة، سيستخدم الرياضي الحبل فقط، وخلال عملية السحب سيقوم أغادزانيان بنفخ وسادة طبية ليظهر مدى صعوبة التحدي في إنجاز سيكون الأول من نوعه".
وبحسب كوكلييف، فإن صعوبة المهمة تكمن في الخطوة الاولى لتحريك الشاحنة التي تزن أطنانا بالإضافة للحافلة معًا.

وأضاف أن "هالك" سيقوم بنفخ الوسادة الطبية خلال عملية السحب حتى تنفجر، حيث أصبحت هذه الحركة علامة تجارية مسجلة باسمه، مؤكدا أن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ روسيا أو العالم.
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