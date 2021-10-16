الحمل

المصاعب المادية التي كانت تقلقك في السابق في طريقها إلى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذراً في المستقبل

الثور



عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على جميع الصعد

الجوزاء

تشعر بتميزك وإذا حققت انتصاراً ما قد تعيش نوعاً من التباهي بالذات، ويكون حدسك ممتازاً

السرطان

يوم جيد يسهل أمامك المفاوضات المهنية والشخصية، وتسعد من حولك وتحسن الكلام والتعبير والمجاملة والثناء

الاسد

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركّز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل

العذراء

خلافات عابرة في محيطك المهني، لا تخلّف أي رواسب أو تجاذبات على صعيد العلاقة المستقبلية

الميزان



مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

العقرب

تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع بين تاريخ

القوس



لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد يقدرك جيداً

الجدي



تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل

الدلو

القمر ومارس في العذراء يشوشان فكرك ويخففان من اندفاعك فيتقلب المزاج قليلاً، لذا عليك في هذه الحالة أن تكون أكثر ليونة

الحوت

تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك