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أحرق زوجته السابقة... سكب عليها البنزين وأشعل فيها النار! (صور)

Lebanon 24
17-10-2021 | 02:06
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قضت محكمة صينية بإعدام رجل أقدم على قتل زوجته السابقة، بحرقها أثناء بث مباشر على الإنترنت، مما أدى إلى وفاتها.

وكانت المجني عليها لامو تتمتع بشعبية كبيرة على تطبيق "دويين"، وهو نسخة صينية شبيهة لتطبيق "تيك توك"، حيث حظيت بمتابعة الآلاف، وحصدت ملايين الإعجابات لعدم استخدامها مستحضرات التجميل في مقاطعها.

لكن في الواقع، كانت المدونة البالغة من العمر 30 عاما، تكافح للهروب من زوجها الذي يسيء معاملتها على الرغم من مناشداتها المتكررة للشرطة والمحاكم للحصول على المساعدة.

وفي نهاية المطاف طلقته لامو، لكن في سبتمبر 2020، وبينما كانت تقدم بثا مباشرا على الإنترنت، اقتحم فجأة الصورة وسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.

وبعد أسبوعين من وقوع الاعتداء، توفيت لامو جراء معاناتها من حروق بليغة أصابت 90 في المئة من جسدها.

والخميس الماضي، دانت محكمة صينية زوجها السابق، تانغ لو، بارتكاب جريمة قتل، وحكمت عليه بالإعدام لارتكابه عمل "قاس" كان له تأثير اجتماعي "سيء للغاية".
 
الصين.. أحرق زوجته السابقة أثناء بث مباشر على الإنترنت! (صور)
المصدر: سكاي نيوز
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