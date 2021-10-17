كيف تقهر كل برج وتعاقبه؟

كيف تقهر كل برج و تعاقبه؟ تختلف الابراج في السمات والصفات ونقاط الضعف والقوة ولكل برج ردات فعل مختلفة عن الآخر في حال الغضب والقهر. ولذلك من المهم أن تعرف شخصية كل برج عن الغضب والقهر لتعرف كيف ستكون ردات الفعل وما هي الأسباب التي تغضبه وتزعجه.

برج الحمل

أكثر ما يقهر برج الحمل هو أن يتم تجاهله بصورة كاملة لأنه يصبح لا مجال له يستطيع من خلاله إخراج ما بداخله من مشاعر غضب والتعبير بشكل واضح، وهذا أكثر الأشياء التي تسبب لبرج الحمل الغضب والقهر.

برج الثور

برج الثور هو من الأبراج التي تسعى دائما لخطف الانظار لذلك أكثر ما يقهره هو أن يتم التقليل من إحترامه أو عدم الاهتمام به وعدم الاستماع لحديثه وعدم أخذ كلامه على محمل الجد.

برج الجوزاء

أكثر شيء يقهر ويغضب مواليد برج الجوزاء هو إعطائه الأوامر بشكل رسمي، والإصرار على الالتزام بفعلها، والضغط عليهم بالعديد من الأمور المختلفة التي يتطلب إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة ووضعهم تحت الضغط النفسي والجسدي.

برج السرطان

يعتبر برج السرطان من الأبراج المتسلطة والمتمردة وأكثر ما يغضب برج السرطان هو مواجهته بأمور سابقة ممكن قد يكون كذب فيها فهو من الأشخاص التي لا تستطيع أن تواجه كذبها بشكل مباشر ولا يحب أن يسترجع الماضي وهذا يشعره بالتململ وعدم الراحة وفورا ما يواجه بالرصا والإنكار.

برج الاسد

ما يميز برج الاسد هو سيطرته المفرطة وانه يحب أن يكون محط أنظار الجميع فيعد أكثر شيء يؤدي إلى شعوره بالقهر والخذلان والغضب هو شعوره بأنه لا وجود لشخصيته في الواقع و عدم المبالاة و عدم إعطائه القيمة مكان تواجده، وأن لا تشعره بأنه الملك والمسيطر والأهم من بين الجميع.

برج العذراء

عادة ما يميز برج العذراء بأنه على صواب دائما وانه لا يوجد صح غير رأيه، وعندما يتواجد رأي آخر فيبدأ بالمزيد من المحاولات لإقناع الآخرين بوجهة نظره، لذلك أكثر ما يغضبه هو رفض الآخرين الاستماع له و الاقتناع بوجهة نظره.

برج الميزان

أكثر ما يتسبب في قهر و إغضاب برج الميزان هو تعرض أي كان إلى ظلم أو إساءه أمامه، فيصيبه حالة من الغضب مما يجعله لا يهدأ ألا عندما يدافع عن حق الشخص بشكل كامل، ويستعيد له كرامته وشخصيته أمام الجميع، وهذا ما يتصف به برج الميزان حبه للعدالة وعدم ظلم الناس.

برج العقرب

من أكثر الأشياء التي تتسبب في مشاعر القهر والغضب إلى برج العقرب، هو التعامل مع الأشخاص التي تمتلك نسبة من الغباء، وذلك لأن يتميز برج العقرب بقدر عالي من الذكاء، والتعامل مع الأشخاص الباردة عاطفيا أو تظهر له شخصيتها اللئيمة فتراه يرد الصاع صاعين غير آبه من هو الشخص الذي يكلمه.

برج القوس

أكثر الأسباب التي تتسب في غضب برج القوس، هو فشل الجو الخاص به في الانسجام والوحدة التي يتمتع بها، واختيار ذلك الوقت للقيام بالعديد من الأشياء الأخرى، أو من خلال مشاركته في ذلك الوقت، مما يجعله لا يشعر بالراحة الكاملة ويتسبب ذلك في شعوره بالقهر والغضب الشديد.

برج الجدي

يمكن إثارة شعور الغضب والقهر لبرج الجدي من خلال القيام بالعديد من التعديلات المختلفة على أفعاله وتصرفاته أو تغيير نظام حياته، وإظهار الكثير من الأخطاء التي يقوم بها، يتسبب ذلك في شعور برج الجدي بحالة من الغضب والقهر.

برج الدلو

وضع قيود على برج الدلو و إجباره على فعل العديد من الأشياء دون وجود اختيارات غيرها، وإلزامه للقيام بها رغم رفضه لها، بالإضافة إلى أنه يشعر بطاقة كبيرة من القهر والغضب، وذلك لأنه لا يحب أن يقوم أحد فرض أشياء عليه، ويفضل أن يكون حر في جميع إختيارات حياته.

برج الحوت

الشعور بالتجاهل وعدم منح إعطاء برج الحوت أي رد فعل سواء رد فعل إيجابي أو سلبي يتسبب له بالشعور بالغضب و الزعل الشديد، وإن تركه وحيدا في مكانا ما وعدم التواجد بجانبه يشعره بالوحدة والغضب الشديد.