25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
17-10-2021
|
08:00
A-
A+
A+
A-
نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان مقطع فيديو مقتضبا، تظهر فيه مجموعة إجراءات طبية نفذها متخصصون بهدف تفحص بومة قبل إطلاقها من جديد لتواجه "مشقات الحياة البرية"، بهدف التأكد من صحتها العامة.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "Oregon Zoo" المتخصصة في عالم الحيوان على "يوتيوب"، مقطع صغير لقيام أطباء بعملية فحص شاملة لبومة من نوع الصيّاحة الشرقية، قبل إطلاقها إلى الحياة البرية.
ونفذ الأطباء المتخصصون سلسلة فحوصات شملت العين وباقي أعضاء الجسد، حيث تضمنت الفحوصات إجراء مجموعة حركات تظهر كحركات مساج شملت الرأس وتحت الأجنحة وأسفل العنق والصدر.
وظهر على البومة علامات السعادة والانتعاش في وجهها، حيث تهدف هذه الإجراءات السريعة إلى التأكد من سلامة وحيوية كامل أعضاء الطير قبل إطلاقه لمواجهة مصاعب الحياة الحقيقية في الطبيعة.
الجدير بالذكر، أن البومة الصيّاحة الشرقية (Screech owl) هي طائر جارح تعيش حياة ليلية وتعتبر من أكثر الحيوانات المموهة التي تتمتع بقدرات فريدة على التخفي حيث يمتزج لونها البني والرمادي والأبيض مع لحاء الأشجار، وتستغل تجاويف الأشجار بهدف التخفي وصيد الحيوانات الصغيرة كالفئران والطيور.
منوعات
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
13:36 | 2021-10-16
16/10/2021 01:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
14:00 | 2021-10-16
16/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
12:55 | 2021-10-16
16/10/2021 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
Lebanon 24
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
11:35 | 2021-10-16
16/10/2021 11:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
14:27 | 2021-10-16
16/10/2021 02:27:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:48 | 2021-10-17
هذه هي الابراج الاكثر تبجحاً وادعاءً.. هل أنت من بينها؟
10:00 | 2021-10-17
سلحفاة غريبة الأطوار... ما قصتها؟
08:15 | 2021-10-17
اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ
05:00 | 2021-10-17
كيف تقهر كل برج وتعاقبه؟
02:06 | 2021-10-17
أحرق زوجته السابقة... سكب عليها البنزين وأشعل فيها النار! (صور)
23:00 | 2021-10-16
برجك اليوم
فيديو
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
17/10/2021 18:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
17/10/2021 18:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
17/10/2021 18:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact