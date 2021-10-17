اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ

من هي الأبراج الأكثر حظاً وقوة وتميز في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول 2021؟ وهل يتخلل الأسبوع هذا، نجاحات وتحقيق الأهداف والتطور؟ تساؤلات كثيرة وتوقعات وفقاً لعالمة الفلك ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الاول 2021 على الصعيد المهني، ينشرها موقع "الجميلة".

تنفتح على بعض الأفكار الجيدة ويكون لديك إتصال مع بعض الجماهير لأنك ستبلور هذه الأفكار وتتوصل لكسب التأييد. عليك أن تكون متأني جداً حتى تاريخ 18. فقد تواجه العراقيل في بعض الأمور وتحتاج لوعي وهدوء حتى تتخطى هذه العراقيل. تجنب زج نفسك في أي مشكلة أو حوار مهما كانت الأسباب. تستفيد من أجواء الأيام الواقعة بين 18 و 20، حيث ستجد حلولاً في الفترة هذه، وستكون على موعد مع نجاحات مالية وعاطفية، لكن لا ننكر أن هناك عقداً يتوجب عليك إيجاد له حلولاً بدون تأخير.إبتداءً من تاريخ 18، حتى 22، تجتاز فترة دقيقة جداً، تواجه خلالها بعض الأشخاص الشرسين والمتصلبين، لذا مطلوب منك المواجهة مهما كانت المعطيات. تظهر الفترة هذه عن حيوية وثقة بالنفس وقدرة كبيرة على فرض الذات والإقناع. تحقق نجاحاً آجتماعياً كبيراً جداً في آخر الأسبوع هذا، وتلتقي مع فئات كثيرة ومناسبة وتوسع الآفاق.الأمور متناغمة معك لكن كن حذر جداً إبتداءً من تاريخ 16 و17، وعليك الإنتباه لأنك قد تقع ضحية عملية خداع. تجنب المواضيع الشائكة ولا تناقشها مع أحد خاصة إذا تعلق الأمر بالسياسة أو بالدين. قد تجد نفسك وسط مجموعة من الناس المختلفين جداً، وعليك مراعاة مشاعرهم والتحفظ عن التعبير عن آرائك.تعتبر الفترة هذه جيدة لبحث أوضاع مهنية بعيداً عن حشرية الناس حولك بصورة غير معلنة. أنت تمر حالياً في فترة تتفاقم فيها المشاكل في المجال المهني وتكون بحاجة إلى دعم الآخرين وتعاونهم حتى تخفف من الخسائر وتصل إلى الآمان. لا تتهور ولا تتسرع ولا تمشي في نمط غير مناسب لك. قد تحقق ربح مالي بين تاريخ 15، و16. تخوض تجربة جيدة جداً يوم 17 أو 18، في المجال المهني.قد تنشأ نزاعات مع بعض الرؤساء وتستاء من أمراً ما. لكن تنجح في مهمة تربوية وقيادية وثقافية أو إعلامية إبتداءً من تاريخ 18. بين تاريخ 18، و19، تحقق نجاح باهر وتقدم مشروع أو تعلن عن جيد يفرحك جداً، وقد تتلقى تهنئة أو تتخلص بكل بساطة من بعض العراقيل. تسير في طريق الإنجازات، وتتردد في قبول عرض أو تقديمك أنت لعرض.قد يطرأ تغيير لم تتوقعه أو يُقدِّم أحدهم مستندات وأوراق لم تكن في الحسبان مما تسبب لك الحرج قليلاً. يصعب عليك الإلتزام في بعض القواعد إبتداءً من تاريخ 19، وقد تستصعب العمل مع فريق لا يعجبك كثيراً. تنعم بيومين ممتازين بين 21، و22. وتتنوع اللقاءات وتتعرف إلى بعض الأشخاص اللذين يدعموك في أعمالك.يحاول البعض أذيتك ويضمر لك ربما شراً أو تستاء من بعض المواقف وبعض التصريحات. حاذر من أفكار غير عملية ومن غير الممكن تنفيذها، ولا تصدق كل ما يقال أمامك من وعود. حاول تأجيل قراراتك إلى الأيام التي تقع بين تاريخ 23، و 25.ما زالت الفترة هذه جيدة للسفر والتنقل والتعاطي مع الغرباء واللقاءات الإستثنائية، والظروف ستخدم طموحاتك في الوقت هذا، حتى تنفذ حلم أو فكرة أو رغبة. تمارس سحر فائق بين تاريخ 15، و16، وتستقطب التأييد إذا كنت مرشحاً لمنصب. لا تجلس قابعاً في زاويتك أو منتظر الدعم من السماء، بل عليك السعي. تكون الأمور أكثر سهولة بين تاريخ 19، و20، وقد تسافر أو توقع على عقد وتنعم بأجواء جيدة حتى تاريخ 23.تحمل لك الأجواء التشويش والمشاكل غير المتوقعة ومن الممكن عملية تأجيل أو تسويف تزعجك يا عزيزي. خفف إندفاعك وادرس وضعك بهدوء. اذا أردت الإقدام على مبادرة فمن الأفضل إختيار تاريخ 18 أو 20. يعاود جوبيتور سيره المباشر وماركور أيضا فتزول المماطلة والتأجيل ويبشرك الفلك بإنطلاقة جديدة وحماسة ومبادرات مباركة جداً.تمر في فترة دقيقة وتكون إيجابياً، وتلتقي ببعض الأشخاص، وقد تتلقى خبراً يجعلك تعيد بعض الحسابات حتى تأخذ قرار جديد. ينقصك القليل من الجرأة خاصة إعتباراً من تاريخ 20، هناك من يحاول عرقلتك أو منافستك على منصب وتشعر أنك أضعف من الطرف الآخر، كما أن عافيتك تتراجع، بسبب معاكسة كوكب مارس مع ماركور لك، وعدم تجاوبه مع رغباتك.لديك إنجاز يعزّز شعبيتك في بداية الأسبوع هذا، كما يحمل لك أفراح وتطور لمصلحتك على المدى البعيد. تأسس لمشروع مالي وتتوصل إلى بعض التفاهمات على صعيد ميزانية أو نفقات أو شؤون مصرفية ومالية وحسابية بين تاريخ 16، و17. تتحالف مع جهة أو تشارك أحد الأشخاص وترضى عن بعض الإنجازات، لكن حاذر من نزاع حول سطلة أو نفوذ وحدد مسؤولية كل شخص في بداية الطريق.قد تكون حالياً تفكر في سفر أو بمفاوضات مع الخارج، وحتى حزمت حقائبك حتى توسع دائرة نشاطاتك وتروج لفكرة تخصك بين تاريخ 15، و17. تكون الفترة هذه جيدة ومهمة وتحدد المسار. يُشعرك كوكب مارس بالثقة بالنفس ويُضفي عليك رونق وجاذبية. حاول أن تستفيد من طالع فلكي مناسب جداً إبتداءً من تاريخ 17، حتى تبدأ مشروعاً أو تتخذ إجراءات ومبادرات جريئة. تدعمك الأفلاك وتفتح أمامك أبواباً جديدة ومثيرة للإهتمام. تصنع حظك بنفسك في الفترة هذه، وينصحك الفلك بعدم التكاسل.