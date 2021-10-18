أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟

الشخص المكتئب تنتابه مجموعة من المشاعر السلبية، مثل أن يشعر بكره الذات، أو الشعور بالذنب دائما، وتتعدد المواقف التي يشعر فيها بعدم شعوره بذاته، أو أنه كيان منفصل، وله شخصية قوية، وهذه أشياء متناقضة إلى حد كبير، ولكنها تحدث بالفعل مع هذه الأبراج.

السرطان

السرطان على رأس الأبراج المكتئبة، فغالبا ما تجد مولود برج السرطان مكتئب وحزين، ويرجع ذلك لطبيعة مولود السرطان المتشائمة، والتي تجعله دائما يخشى المستقبل، ويتوقع أسوأ المواقف.

الجدي

مولود برج الجدي أيضا من الأبراج المكتئبة في أغلب الأحوال، ويرجع ذلك لطبيعة مولود برج الجدي المسيطرة، والتي تجعله يتحمل مسؤولية الآخرين، مما يجعله دائما شاردا حزينا.

الحوت

مولود برج الحوت أيضا من الأبراج الكئيبة الحزينة، ويرجع ذلك لطبيعة مولود برج الحوت الحساسة، والتي تجعله يتألم من تصرفات يراها الآخرون طبيعية ولا تستحق، لكن من جانبه، يراها تستحق.

العذراء

مواليد العذراء أيضا طبيعتهم المكتئبة والتشاؤمية، تجعلهم يميلون للعزلة والدموع والكآبة، فيصبحون محكومين بالحزن والدموع.