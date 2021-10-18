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بعد سقوط طفل في بئر...عملية إنقاذ مذهلة

Lebanon 24
18-10-2021 | 08:00
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أعلنت فرق الدفاع المدنية في مدينة الموصل العراقية، النجاح في إنقاذ طفل بعمر عام ونصف بعد سقوطه في بئر "بعمق 50 متر وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط". 

وذكر الدفاع المدني عبر صفحته على فيسبوك أنه "استحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر لتتم الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط قدميه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع الاثنين". 

وأضافت قوات الإنقاذ أن الطفل والصبي وصلا إلى أعلى البئر "بسلام، مع الاسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل، ولله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة" .

ونقل الدفاع المدني مقطع فيديو أظهر عملية إخراج الصبي والطفل برفقته، وسط تشجيع من الحاضرين الذين شجعوا الصبي بالهتاف "أيها البطل"، قبل أن تبدو أعراض الدوار على الصبي الذي تم تزويده بالأكسجين على الفور. 
 
 
 
 
 
 
كما نشرت صور للطفل الصغير ولحجم البئر بعد إخراجه. 
المصدر: الحرة
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