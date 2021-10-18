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انفجرت إطاراتها.. طائرة تنجو من كارثة محققة

Lebanon 24
18-10-2021 | 02:00
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جا ركاب طائرة مصرية من الموت المحقق بعد انفجار إطاراتها خلال هبوطها بمطار كلوج نابوكا في رومانيا.

وذكرت مصادر مصرية أن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران وعلى متنها 113 راكباً كانت قادمة من الغردقة إلى رومانيا انحرفت عن مسارها بعد انفجار إطاراتها الأربعة، أثناء هبوطها.
كذلك، كشفت أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة، حتى هبطت بسلام، فيما تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لساعات.
 
 
لجنة تحقيق
من جانبه قرر الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وصرح مصدر بالطيران المدني، أنه جرى السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب، عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية.

كما، جرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية، وَمدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة عن الواقعة.
المصدر: العربية
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