أجواء رومنسية خطوبة أو زواج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من شهر تشرين الأول 2021 عاطفياً

هل سيكون الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول 2021، مليء بالأجواء الرومانسية والإطمئنان؟ وهل ستحظى الابراج بارتباط رومانسي أو خطوبة أو تحضيرات لزواج؟ إليكم التوقعات العاطفية من الإعلامية ماغي فرح للأبراج.

برج الحمل

كما تعلم فقد مررت بأسبوعين مليئين بالتناقضات، لديك هذا الأسبوع بعض الإنقلابات في حياتك وتغييرات. حاذر من أن تكون تورطت في شؤون سببت لك بعض العدائية.

برج الثور

تضع علامة إستفهام وتتعرض للوم أو لمساءلة أو محاكمة في بداية الأسبوع هذا، أو يكون الطرف الآخر مستاء قليلاً منك، وقد تنتبه لهذا الأمر وقد تندم ولكن لن تستطيع الإعتذار.

برج الجوزاء

قد يكون لديك موعد مع الحبيب أو مع أجواء رومانسية خاصة بين ١٩ و٢٠. تعد الفترة هذه مهمة ورومانسية. حاول إظهار كل محبتك وإياك التهور أو التسرع حتى لو تلقيت عرضاً جيدا، فلا تقبل بسرعة. لا تستطيع الحصول على ما ترغب به دفعة واحدة وبلمحة بصر ، بل عليك أن تكون صبوراً.

برج السرطان

يحمل لك تاريخ ١٦، و١٧، آمال جديدة وبعض الأخبار المطمئنة. تستطيع من الآن الإقدام على بعض القرارات العاطفية والعائلية. قد تمر بتشنج كبير وتعلو لهجتك في حياتك العائلية، أو تضطر لمواكبة حدث معين لا يريحك كثيراً.

برج الاسد

عليك أن تكون حذراً جداً من الأوهام أو من محاولة البعض زجك في بعض الأخطاء. لا تتوقع الإيجابية في الوقت هذا. تسوء علاقتك ببعض الزملاء وهذا يعرقل أعمالك قليلاً.

برج العذراء

تشعر حالياً بالأمان، وتتفاوض مع البعض، وتحقق كل شيء يتعلق بقناعاتك ومن دون محاولة كسر الآخرين بأي ثمن. عليك أن تكون هادئاً جداً. وعليك التكيف مع الأجواء.

برج الميزان

تكون بداية الأسبوع جيدة جداً على كل الأصعدة، وتحرز نجاح أكيد وتحقق رغبة طالما فكرت فيها. إحذر من المخاطر إبتداءً من تاريخ ١٨، حتى ٢٠، لأنه قد تثير الحسد وأنت من الأشخاص المعرضين للحسد وللتأثر بعيون الآخرين.

برج العقرب

تحمل لك الأفلاك بشرى سارة إذا أحسنت التصرف شرط الإبتعاد عن المناكفات وحتى عن الضوء في الوقت هذا، ولا تقدم على أي خطوة جديدة بين تاريخ ١٧، و١٨.

برج القوس

عليك تكريس وقتك لشؤونك العاطفية لأنه هذا الأسبوع ستكون الأجواء العاطفية إيجابية وجيدة. قد تبلغ التشنجات في حياتك أوجها فكن متيقظ جداً ولا ترتبط بمواعيد خلال هذين اليومين.

برج الجدي

لا شك أنك تمر بأزمات كثيرة تؤثر على سير أعمالك. من بعد الأخبار السارة التي تلقيتها الأسبوع الماضي، قد تدير ظهرك لبعض الآراء والمستجدات حتى تاريخ ١٨. تمر في فترة دقيقة جداً تستدعي إلى إستعادة بعض الأمور السابقة والإستعانة بأشخاص يحبوك حتى تضمد الجراح المعنوية.

برج الدلو

يُعد الأسبوع هذا مهماً، وتحلو لك خلاله الأجواء العاطفية خاصة بين تاريخ ١٨، و١٩، لكن الفلك يحذر من معاكسة فلكية في آخر الأسبوع يعني بين تاريخ ٢١، و ٢٢. لا تجعل أحد يخدعك في الوقت هذا، ولا تصدق شائعات مغرضة.

برج الحوت

تطل على آفاق عاطفية جيدة ومواعيد ولقاءات تثير إهتماماتك وتشكل بالنسبة لك منعطف جديد خاصة بين ١٨ و١٩، اللذين تخيم عليهما الرومانسية بشكل كبير ويحملان لك أحلاماً سعيدة. حاذر من خصام أو جدل عقيم يولد نزاعات تزعج مشاريعك بين تاريخ ٢١ و٢٢.