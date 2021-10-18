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فكرة غريبة لصناعة الحلوى... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-10-2021 | 14:00
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طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات معتمدا على فكرة مسلسل "لعبة الحبار" في متجره، سعيا منه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه شركة نتفليكس.

ويمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى مقابل 58 يوانا (9 دولارات)، من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل، على عكس المسلسل التلفزيوني، الذي يحصل الفائزون فيه على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.

وقالت هاو جينغ، صاحبة المخبز "دي.أي.واي بيكري & مور ستور"، وهي نفسها من أشد المعجبين بالمسلسل: "زباؤننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددا كبيرا من المحبين لهذا المسلسل".

ويختار المشاركون في التحدي، الذي يستغرق نحو 10 دقائق، أشكالا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال. وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشا وعرضة للتشقق.

وفي المسلسل المثير المؤلف من 9 حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال، لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون كوري جنوبي (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر.

( رويترز)
المصدر: (رويترز)
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