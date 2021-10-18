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اختلفا على غسيل الملابس... إمرأة طعنت زوجها وتركته غارقا بدمائه!

Lebanon 24
18-10-2021 | 06:19
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أقدمت امرأة مصرية على طعن زوجها بـ"سكين" أثناء مشاجرة حدثت بينهما، ما أدى لإصابته في البطن، وذلك بعدما اختلفا علي غسيل ملابسه بمحافظة الدقهلية.

وروى الزوج تفاصيل الحادث، حيث قال إنه متزوج منذ 9 أعوام ولديه 3 أبناء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعيشون في سعادة حتى قيامه بتسجيل ملكية المنزل باسم الزوجة ومن هنا بدأ الخلاف.

وأشار الزوج إلى أن الزوجة قامت بتهديده بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتي نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبنائه.

وتابع الزوج أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسه في المياه، مشيرا إلى أنه قام بمعاتبتها لعدم وجود ملابس يخرج بها إلى عمله.

وأضاف أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها تستل سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غارقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقاءه فقام بنقله إلى المستشفى في حالة خطرة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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