26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قتل ابنتيه وأطفالهما الاربعة... والناجي الوحيد يروي تفاصيل الجريمة المروّعة!
Lebanon 24
18-10-2021
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت الشرطة الباكستانية أن مواطنا قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى الابنتين على غير إرادته.
وقال عبد المجيد مسؤول الشرطة للصحافيين عبر الهاتف، إن الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان.
وأكد عبد المجيد أن زوج مي مات أيضا في الحريق.
وأردف المسؤول الباكستاني، أن الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهرا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافا لما يحدث في الزواج التقليدي.
وصرح المسؤول "وقع الحادث نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".
وقال الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة، إنه لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر.
وأضاف أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاما).
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
10:38 | 2021-10-17
17/10/2021 10:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
Lebanon 24
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
01:11 | 2021-10-18
18/10/2021 01:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
12:39 | 2021-10-17
17/10/2021 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
11:47 | 2021-10-17
17/10/2021 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
10:15 | 2021-10-17
17/10/2021 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:13 | 2021-10-18
"وعدها بالزواج" وسرق منها نحو 900 ألف دولار!
08:44 | 2021-10-18
هذه الابراج لطيفة ولكن إحذروا لؤمها.. هل أنت واحد منها؟
08:00 | 2021-10-18
بعد سقوط طفل في بئر...عملية إنقاذ مذهلة
07:03 | 2021-10-18
خطف طفلة تبلغ 3 سنوات... وحاول الاعتداء عليها جنسيّاً
06:19 | 2021-10-18
اختلفا على غسيل الملابس... إمرأة طعنت زوجها وتركته غارقا بدمائه!
05:00 | 2021-10-18
القصة "الجارحة" وراء أشهر ويسكي في العالم
فيديو
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:10 | 2021-10-18
18/10/2021 16:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
18/10/2021 16:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
18/10/2021 16:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact