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منوعات
خطف طفلة تبلغ 3 سنوات... وحاول الاعتداء عليها جنسيّاً
Lebanon 24
18-10-2021
|
07:03
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أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط في العراق، الاثنين، القبض على متهم "اختطف طفلة في الثالثة من عمرها بواسط".
وقالت قيادة الشرطة في المحافظة ببيان على صفحتها في فيسبوك، إن "قسم مكافحة إجرام واسط يلقي القبض على متهم مطلوب قام بخطف طفلة تبلغ من العمر (3) سنوات وحاول الاعتداء جنسيا عليها".
وأكدت أنه سيتم "إحالته إلى المحاكم المختصة، لينال جزاءه العادل".
ومن جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على تاجر أعضاء بشرية في بغداد.
وقالت الخلية في بيان نشرته على تويتر، إن "قوة من اللواء السابع بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن بغداد ومكتب تحقيق الكرخ لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب في منطقة البياع".
المصدر: الحرة
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