هذه الابراج لطيفة ولكن إحذروا لؤمها.. هل أنت واحد منها؟

تمامًا كما يخبرنا علم التنجيم عن السمات الإيجابية المرتبطة بكل برج، فإنه يخبرنا أيضًا عن الأجزاء السلبية من شخصياتنا، وبالتأكيد، كل شخص منا يملك جزئية تعج باللؤم، ولكن البعض يتحكم بها وبالتالي لا تهيمن على شخصيته.

ولكن في المقابل هناك شخصيات مجبولة باللؤم، ويعرض موقع "الجميلة" التصرفات الاكثر لؤماً التي قد تصدر عن كل برج من الأبراج، فما رأيكم؟.

يملك برج الحمل حاسة سادسة تمكنه من معرفة نقاط ضعف الآخرين والفترات التي يكونوا فيها الاضعف.. وحينها يهاجم.البرج هذا معروف عنه انه يعشق المواجهة وبتطرف كما انه يحب المجادلة ولا يمانع جعل الآخرين يبكون بسبب لسانه السليط، والسبب هو ان الحمل يحتاج لأن يفوز مهما كان الثمن، لذلك فإنه يرصد نقاط الضعف وينتظر وحين يجد أنَّ الآخر بات فريسة سهلة فهو ينقض.طمع وجشع الثور يجعلانه يقدم على تصرفات لئيمة جداً وقاسية، والطمع يمكنه ان يستهلك الثور ويستنزفه لدرجة انه لا يكترث لهوية من يقوم بأذيته، فقد يكون الآخر هو الشريك او الشريكة أو الأم أو الأب لا فرق عند الثور، فهو ضيق الافق لدرجة انه لا يرى الامور سوى من منظور واحد وعندما يظن بان احدهم يريد ما يملكه فان هدفه يكون التخلص منه باي طريقة كان سواء من خلال المقاطعة مدى الحياة أو تدمير حياتهم.الجوزاء ثرثار ويحب الحديث عن الآخرين حين لا يتواجدون، والثرثرة هذه قد تأخذ مسارات مؤذية للغاية لانه لا يهم البرج هذا اي خطوط حمراء يتجاوزها، والنية بداية الامر قد لا تكون الإساءة، بل مجرد ثرثرة عابرة ولكن حين يبدأ الجوزاء فهو لا يمكنه كبح جماح نفسه وينجر الى الإساءة وحتى إطلاق الشائعات.يُصبح برج السرطان الشخص الاكثر لؤماً حين يتعرض للأذى، فهو لا يعرف كيف يتعامل مع الالم وحينها يصبح في حالة دائمة من الغضب وبالتالي سيفرغ إحباطه على الجميع، ولا يهمه الافعال التي يقوم بها ولا الكلمات التي يتفوه بها فكل همه هو ان يشعر الاخرين بالألم .. كما يشعر هو بالضبط، عادة لا يخطط للإنتقام لانه لا يملك الصبر، لذلك فهو يتصرف بإندفاع وينطلق بعشوائية مدمراً كل ما يعترض طريقه.أي شخص يحاول فرض سيطرته على الأسد سيجد لؤماً ما بعد لؤم، وعادة الأسد لا يحب التصرف بلؤم ولكنه يبرر ذلك حين يجد نفسه في موقف لا يملك اليد العليا فيه، وعليه فهو يتلاعب بالمواقف ويخطط حتى ينتهي به الامر بوضع الاخرين في مواقف يدرك انهم سيفشلون فيها بشكل ذريع، حينها يتدخل لينقذ الموقف ويكون النجم الأوحد.البعض يعتبر العذراء البرج الأكثر لؤماً من دون منازع.. ولكن الامر غير صحيح، فالعذراء من الأبراج اللئيمة جداً، نحن لا ننكر الامر، ولكن لؤمها تجاه الاخرين هو بنفس معدل لؤمها تجاه نفسها.البرج هذا عاشق لجلد الذات وهو ما ينفك ينتقد نفسه على كل صغيرة وكبيرة، وعليه فحين يقوم بذلك عن الاخرين فهو لا يميزهم عن نفسه بل يتصرف وفق طبيعته، التركيز على كل ما هو سيء وعدم القدرة على رؤية الإيجابيات.الميزان عادة لا يحب التعامل مع الاخرين بلؤم ولا يحب قيام الاخرين بالتعامل معه بتلك الطريقة، وهو معروف بعشقه للتوازن والعدل، ولكن مفهومه للعدل ملتوٍ الى حد ما، فان قام بتصرف ما مع شخص آخر، وأدى ذلك الى الحاق بالاذى به فالامر بالنسبة للميزان عدالة.. فهو استحق وعن جدراة كل الاذى، والميزان لن يتدخل بل سيقف ويتفرج من دون أي شعور بالتعاطف.العقرب من دون منازع هو البرج الأكثر لؤماً.. فهو يملك ذلك الجانب السوداوي الشرير الذي يجعله يخطط ولأيام للإنتقام من الاخرين وإلحاق الأذى بهم وحتى تدمير حياتهم، وهو يجد متعة بالتلاعب بعقول الآخرين، وجعلهم يفشلون بقرار منه أقنعهم هو به. فالعقرب لا يرحم وهو يعتبر ان الجميع أعداء حتى يثبتوا عكس ذلك وعليه هو في حالة دائمة من التأهب التي تجعله يوزع لؤمه يمينًا ويسارًا.القوس عادة برج لطيف ولكن عشقه لذاته يجعله يتصرف بلؤم بالغ مع الاخرين، فيكذب ويخادع ويماطل ويؤذي كل من يحبه فقط لانه يخاف على حريته، والمشكلة هي انه ملك إيجاد الأعذار لنفسه وعليه فهو يبرر كل تصرف أقدم عليه.. ما يجعل تصرفاته اللئيمة أكثر ضررًا مما كانت عليه قبل تبريره للأمر.يملك الجدي شخصية جدية للغاية وهو يصبح في قمة اللؤم حين يريد تلقين أحدهم درساً، وأحياناً تكون نية البرج هذا صافية، فهو يريد تلقين درسًا لاحدهم كي يعود عليه بالفائدة، ولكنه يبالغ فتكون النتيجة تدمير الاخر نفسياً ومعنوياً، والمشكلة مع الجدي هو انه دائماً ما يحشر انفه فيما لا يعنيه وينصب نفسه المعلم، والنتيجة لا درس تم تعلمه ولا معنويات ارتفعت بل دمار شامل.الدلو برج بارد المشاعر ما يجعله واحدًا من اكثر الأبراج لؤمًا، وهو لا يحب التعبير عن مشاعره ولا الإستماع للاخرين يعبرون عن مشاعرهم ولا ان يرى لا معاناة ولا حزن غيره.. ما يجعل الاخرين يشعرون بالأذى، واحياناً قد يستمع الدلو ولكن لا تتوقعوا منه عناقًا أو أي جملة تعبر عن تعاطفه، وبطبيعة الحال ستشعرون بالغباء بسبب القيام بكشف ضعفكم امامه. البرج هذا يبعد كل من من حوله لانه فاقد للقدرة على التعبير عن مشاعره.الحوت لا يقصد التصرف بلؤم ولكنه يقوم بذلك طوال الوقت، فهو عليه ان يكون حاضرًا ومتعاطفًا مع الجميع وبما انه لا يملك اي مهارة تخوله معرفة متى عليه الكلام ومتى عليه الصمت فهو يجعل المواقف أسوأ مما كانت عليه، حتى امر بسيط كالإستماع لشكوى الآخرين تتحول مع الحوت لموقف غريب، فهو يعلق داخل عقله حين يستمع اليكم لدرجة انه يصبح على كوكب اخر. وبالتالي يظهر كعديم المشاعر وغير مكترث، ثم ما ينفك يتفوه بامور كان عليه الا يقولها.. ويستمر بقولها لانه كما قلنا لا يعرف متى عليه الصمت.