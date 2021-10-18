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حادثة غير مسبوقة تثير ضجة... عذّب زوجته بوحشية وهذا ما حاول إجبارها عليه!

Lebanon 24
18-10-2021 | 09:51
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تفحص الأجهزة الأمنية في مصر وجهات التحقيق واقعة اتهام زوجة لزوجها في بث مباشر تعذيبها ومحاولة إجبارها على مضاجعة كلب، حسب ادعائها.

واستغاثت السيدة بالأجهزة الأمنية وجهات التحقيق خلال مقطع مصور وطالبت باسترداد أولادها من زوجها.

وأثارت واقعة تعذيب زوجة على يد زوجها، بمنطقة كرداسة، باستخدام كلب، الرأي العام، واستياء معظم متابعي موقع "القاهرة 24" في مصر، بعد رصد الموقع للواقعة والتفاصيل التي جرت على لسان السيدة الضحية والتي روت خلال فيديو بث مباشر تفاصيل تعدي الزوج عليها طيلة 20 يوما باستخدام آلات حادة وجنزير.

وأطلق عليها الزوج كلبا، وطلب منها مضاجعته كمحاولة من الزوج للتفنن في التعذيب.

وتفنن الزوج في تعذيب زوجته والاعتداء عليها بسبب تعاطيه المخدرات، حسب وصفها، حيث يقوم زوجها بحبسها داخل شقتها وغلق الأبواب والشبابيك وسط غرفة مغلقة ومظلمة لا يدخل الضوء إلا من شعاع صغير يتسلل عبر سياج حديدي على نافذة صغيرة أعلى جدار الغرفة، حتى لا تتمكن من الاستغاثة ولا يسمع صراخها أحد أثناء ضربها من قبل زوجها.

وتابعت المجني عليها أنها تعرضت لتعذيب وحشي من زوجها، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، في أماكن متفرقة من جسدها، وقام بشد شعرها واقتلاعه في يده، كما تعدى بالأسلحة البيضاء، وتبول عليها، إلى أن انتهت حفلات التعذيب بعد أن تمكنت من الهروب من منزل والدته بعد 20 يوما.
المصدر: روسيا اليوم
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