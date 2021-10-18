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برجك اليوم

Lebanon 24
18-10-2021 | 23:00
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الحمل
 قد تضطر الى السفر فجأة اليوم لإنهاء مشروع أو صفقة مهمة وربما تقبل على العمل بنشاط وترغب في البدء بتنفيذ أفكارك الجديدة
 
الثور
 تعش يوما جيدا يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظاً كبيراً، لكن لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط
 
الجوزاء
 تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة
 
السرطان
تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة
 
 
الاسد
تعيش يوما ضاغطا يتحدث عن أمر طارئ وعن انقلاب ربما في بعض النواحي، وعن مصالحة أو علاقة جديدة تنشأ
 
 
العذراء
 يوم مهم يتحدث عن وضع استراتيجية مالية جديدة أو عن تمويل تسعى إلية أو منحة أو سلفة أو دين وتتخلص من بعض العراقيل
 
 
الميزان
 تعيش يوما متقلبا قد يفاجئك بتغييرات في علاقاتك الشخصية والاجتماعية، ما يربكك قليلاً، إلا أنك تحقق الانتصارات مهنياً
 
العقرب
يوم لا بأس به قد يثير بعض التفاصيل الصغيرة التي تشغل بالك، وتحاول إيجاد لها حلول، لذا عليك أن تكون حذراً جداً
 
 
القوس
القمر يوفر لك فرصة للتخلص من وضع شائك عانيته، أو لشغل منصب وتحمل مسؤولية تعجبك
 
 
الجدي
سيطر على أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غيرتك مآزق يصعب تخطيها
 
الدلو
المصداقية شبه مفقودة مع الشريك بسبب قلة التفاهم بينكما والثقة المهزوزة
 
الحوت
القمر الجديد في برج الميزان يتحدث عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، وعن إقفال باب أو الحداد على علاقة أو أحد الأصدقاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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