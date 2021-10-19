هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!

3 أبراج لا تبوح بما لديها من مشاعر لأسباب مختلفة، ولا يمكن الوصول لأسرار ما تخبئه داخلها إلا بطريقة واحدة، لكل برج.

الجدي:

لو كان الأمر بيد مولود الجدي، لحوّل نفسه لرجل آلي، فهو لا يحب أن يظهر أي مشاعر له على الأطلاق، فمولود برج الجدي يرى أن عدم بوحه بمشاعره، لا يظهره بشكل الأنسان القوي فقط، بل أيضا يجعله يحمي قلبه، لكن في النهاية نحن أمام إنسان يمكنه أن يبوح بمشاعره، إذا استخدمت الطريقة الصحيحة معه، هي أن تتحدث معه بشكل منطقي حتى يفتح لك قلبه ويظهر ما فيه.

العقرب:

ليس من المستغرب أن يكون برج العقرب بين أكثر الأبراج التي تخفي مشاعرها وذلك، بسبب أنه يفضل الغموض في كل ما يخص حياته، لخشيته من أن يتم فضحه، والطريقة الوحيدة التي تجعله يقوم بالتعبير عن مشاعره أن يشعر بالأمان والثقة لشخص ما.

الحمل:

مولود برج الحمل يمكنه أن يظهر مشاعره الإيجابية، لكن ما يخفيه عن الآخرين هو المشاعر السلبية والحزينة، فهو يحاول تجاهلها بعدم إخبار أحد عنها، والطريقة التي تجعله يبوح بهذا الجانب من عواطفه، أن يشعر بأن الشخص الذي يتحدث معه قريب منه، ويفرغ له وقته ليتحدث معه، ويسمع منه.