منوعات

هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!

Lebanon 24
19-10-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-876592-637702227764168674.jpg
Doc-P-876592-637702227764168674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

3 أبراج لا تبوح بما لديها من مشاعر لأسباب مختلفة، ولا يمكن الوصول لأسرار ما تخبئه داخلها إلا بطريقة واحدة، لكل برج.

 

الجدي:

لو كان الأمر بيد مولود الجدي، لحوّل نفسه لرجل آلي، فهو لا يحب أن يظهر أي مشاعر له على الأطلاق، فمولود برج الجدي يرى أن عدم بوحه بمشاعره، لا يظهره بشكل الأنسان القوي فقط، بل أيضا يجعله يحمي قلبه، لكن في النهاية نحن أمام إنسان يمكنه أن يبوح بمشاعره، إذا استخدمت الطريقة الصحيحة معه، هي أن تتحدث معه بشكل منطقي حتى يفتح لك قلبه ويظهر ما فيه.

 

العقرب:

ليس من المستغرب أن يكون برج العقرب بين أكثر الأبراج التي تخفي مشاعرها وذلك، بسبب أنه يفضل الغموض في كل ما يخص حياته، لخشيته من أن يتم فضحه، والطريقة الوحيدة التي تجعله يقوم بالتعبير عن مشاعره أن يشعر بالأمان والثقة لشخص ما.

 

الحمل:

مولود برج الحمل يمكنه أن يظهر مشاعره الإيجابية، لكن ما يخفيه عن الآخرين هو المشاعر السلبية والحزينة، فهو يحاول تجاهلها بعدم إخبار أحد عنها، والطريقة التي تجعله يبوح بهذا الجانب من عواطفه، أن يشعر بأن الشخص الذي يتحدث معه قريب منه، ويفرغ له وقته ليتحدث معه، ويسمع منه.

 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-10-19
23:00 | 2021-10-18
23:00 | 2021-10-18
16:00 | 2021-10-18
14:00 | 2021-10-18
12:00 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website