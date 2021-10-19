مصر تكشف تفاصيل فيديو "الحمارين المسلوخين"

كشفت السلطات المصرية، الإثنين، ملابسات مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حمارين منزوعي الجلد، في إحدى قرى محافظة الشرقية.وخلال الأيام الماضية، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو الحمارين، بجانب إحدى المصارف المائية في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ما جعل الأهالي يطالبون السلطات بالتدخل خوفا من بيع لحومهما في الأسواق.وذكرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها بفيسبوك، إنه "بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (سائق مقيم بدائرة المركز)، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وتاجر دواب "حمير"، مقيمان بدائرة المركز).وأضاف بيان الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب "الحمير"، وأضاف بنفوق الدابتين، فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع".وبمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية، أفادت بأن الدابتين كانتا نافقتين ولم يتم ذبحهما وأن أعضاءهما كاملة، بحسب البيان.وأشار البيان إلى أنه "بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجىء بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق".