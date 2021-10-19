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"لا تشاهدوه".. تحذير عاجل بشأن مسلسل "لعبة الحبار"

Lebanon 24
19-10-2021 | 14:00
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حث مجلس محلي في المملكة المتحدة الآباء على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة مسلسل "Squid Game" (لعبة الحبار) الشهير، بسبب طبيعة مشاهده العنيفة.


ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فريق حماية التعليم في مجلس بدفوردشير بعث ببريد إلكتروني إلى الآباء والأوصياء في تلك المنطقة، ينصحهم فيه بـ"توخي الحذر بعد ورود تقارير تفيد بأن الأطفال والشباب يقلدون الألعاب والعنف من المسلسل".

وجاء في البريد: "ننصح بشدة ألا يشاهد الأطفال لعبة Squid Game. المسلسل يحتوي على الكثير من المشاهد العنيفة".


وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يقلدون مشاهد المسلسل، في ملاعب المدارس، مما يؤدي إلى "عواقب مميتة".
 
ويأتي تحذير مجلس بدفوردشير ضمن سلسلة من التحذيرات التي بعث بها المسؤولون إلى أولياء أمور الأطفال والتلاميذ بشأن "سكويد غايم".

وحقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحا مدويا على مستوى العالم عند عرضه الشهر الماضي، حيث حقق أكثر من 111 مليون مشاهدة لأول مرة في تاريخ نتفليكس.

ويدور "لعبة الحبار" المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية، ويتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز
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