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مأساة اغتصاب رجل لامرأة لـ40 دقيقة.. شهود عيّان صوروا الحادثة ولم يتدخلوا!

Lebanon 24
19-10-2021 | 08:18
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قالت السلطات الأمنية في ولاية بنسلفانيا إن ركاب قطار في ولاية بنسلفانيا استخدموا هواتفهم لتصوير اغتصاب رجل لامرأة طوال أكثر من 40 دقيقة، بدلا من التدخل لمساعدتها.

وأوضح أحد المسؤولين أنه كان هناك أقل من 10 أشخاص حاضرين، "بما يكفي التدخل" لإنقاذ المرأة، لكنهم بدلا من ذلك كل ما فعلوه هو تصوير الحادث.

وقال رئيس الشرطة لهيئة النقل في جنوب شرق بنسلفانيا، إنه يزعم أن المعتدي فيستور نغوي، البالغ من العمر 35 عاما، استمر في ملامسة المرأة ومضايقتها والاعتداء عليها طوال الفترة بين 24 محطة قطار على الأقل على خط ماركت فرانكفورد في هيئة النقل بجنوب شرق بنسلفانيا "سبتا".

وقال مسؤولو الشرطة إنه لم يكلف شاهد واحد على الهجوم نفسه عناء الاتصال برقم 911 وطلب التدخل حيث واصل الرجل، الذي يُعتقد أنه بلا مأوى، الاعتداء على المرأة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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