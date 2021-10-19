جريمة مروّعة... طعنوا الشاب أمير إبن الـ24 عاما حتى الموت!

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للحظة استدراج شاب يدعى أمير فاروق (24 عاما) والاعتداء عليه حتى الموت بالأسلحة البيضاء على يد 3 شباب بمحافظة الغربية.وتظهر الفيديوهات التي نشرها عدد من أصدقاء القتيل على موقع "يوتيوب" قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم جرى الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط قتيلا، وفروا بعدها من موقع الحادث على الفور.وقررت نيابة ثان طنطا بالغربية، التصريح بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.