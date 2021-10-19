فاجأت الجميع... مسنّة تبلغ 115 عاما تتلقى لقاح "كورونا" (صورة)

فوجئ الفريق المتنقل للتطعيم بلقاح كورونا في محافظة سوهاج في مصر، بحضور سيدة مسنة تبلغ من العمر 115 عاما، وتطلب تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.ولم يتوقع الفريق أن تأتي سيدة تبلغ من العمر أكثر من قرن لتأتي للحصول على اللقاح، في واقعة فريدة من نوعها على الأراضي المصرية.وأبدت السيدة المُسنة سعادتها الكبيرة لحصولها على لقاح كورونا.