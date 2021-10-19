منوعات

فاجأت الجميع... مسنّة تبلغ 115 عاما تتلقى لقاح "كورونا" (صورة)

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:40
A-
A+
Doc-P-876802-637702586181899774.jpg
Doc-P-876802-637702586181899774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ الفريق المتنقل للتطعيم بلقاح كورونا في محافظة سوهاج في مصر، بحضور سيدة مسنة تبلغ من العمر 115 عاما، وتطلب تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ولم يتوقع الفريق أن تأتي سيدة تبلغ من العمر أكثر من قرن لتأتي للحصول على اللقاح، في واقعة فريدة من نوعها على الأراضي المصرية.

وأبدت السيدة المُسنة سعادتها الكبيرة لحصولها على لقاح كورونا.
 
 
مصر.. سيدة تبلغ من العمر 115 عاما تفاجئ مركز لقاح كورونا (صورة)
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-10-19
13:39 | 2021-10-19
13:34 | 2021-10-19
13:31 | 2021-10-19
13:27 | 2021-10-19
13:21 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website