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طائر بجع يعلن الحداد بعد أن فجع بأسرته... (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2021 | 12:37
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رصد مواطنون روس قصة حزينة جدًّا لطائر بجع أطلق عليه السكان اسم "غوشا"، حيث أنه أعلن الحداد حزنًا على أسرته التي مات أفرادها واحدًا تلو الآخر في بحيرة روسية.

اعتاد "غوشا" على زيارة  بحيرة روسية كل عام مع أفراد عائلته الكبيرة، لكنه دخل بحالة صدمة وحزن كبير، ورفض أن يهاجر من المنطقة التي ارتبطت برحيل عائلته المكونة من زوجة ومجموعة كتاكيت.
 
 
 
 
وبحسب المواطنين الذين اعتادوا على زيارات "غوشا" السنوية بعد كل هجرة يقوم بها مع زوجته، فقط فجع الطائر بعد مرض أطفاله، وماتوا الواحد تلو الآخر، لتموت بعدهم زوجته. ودخل الطائر بحالة حداد غريبة لاحظها جميع سكان المنطقة، ورفض مغادرة المكان.   
 
المصدر: سبوتنيك
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