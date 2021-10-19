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حالة غير متوقعة...أسنان وبقايا حلوى في أذن طفل

Lebanon 24
19-10-2021 | 12:56
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كشف طبيب متخصص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة من مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن علاجه لحالة استثنائية هي الأولى من نوعها خلال مسيرته المهنية، حيث استطاع خلال عملية دقيقة إخراج أسنان وحلوى من أذن طفل.

ونشر موقع "مير 23" الروسي تفاصيل الحالة الاستثنائية، حيث قدم الطفل مع أهله إلى المشفى بسبب معاناته من الألم الحاد الدائم في الأذن.

وبحسب الطبيب، فإن الطفل كان يعاني من اضطرابات عصبية سابقة وفقد السمع الحسي بدرجة كبيرة وبالتالي فإن حاسة السمع ضعيفة وخضع في السابق لعملية زرع جهاز طبي للتعويض عن فقدان السمع.

وبعد الفحص من قبل الطبيب، تم العثور على جسم غريب في قناة الأذن واتضح أن الطفل لديه أسنان في الأذن.

وأشار الطبيبي إلى أن الطفل كان لديه جميع الأسنان الموجودة في تجويف الفم في مكانها، لكن وجدت أسنان وحلوى كراميل في أذنه.
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