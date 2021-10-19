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عامل بمدرسة حاول هتك عرض تلميذة ولكن...

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:14
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أمرت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حبس عامل بمدرسة بتهمة محاولة هتك عرض طالبة بالصف السادس أثناء اليوم الدراسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وطلبت النيابة عرض الطالبة على الطب الشرعي، وسؤال مدير ومسؤولي المدرسة حول الواقعة، وسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة، من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد بأنه سمع صراخ واستغاثات الطفلة فاستدعى عددًا من عمال الصيانة، وقام باحتجاز الجاني داخل إحدى الغرف لحين استدعاء ضباط قسم الدخيلة، وتوجهت قوات الأمن للمدرسة بعد توافد أهل التلميذة على المدرسة.

وقالت الطفلة في أقوالها، إن العامل استدرجها إلى "الكانتين" وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أعدت مذكرة حول الواقعة وجرى رفعها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة.

فيما نشرت إدارة العجمي التعليمية، تكذيبا بشأن محاولة اغتصاب الطالبة، وأسمتها حسب البيان الذي أصدرته الإدارة، بـ"محاولة تحرش فاشلة".

وقال البيان إنه فور علم الإدارة بالواقعة تم إبلاغ الشرطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو المتهم وإلقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن الإدارة لن تتهاون الإدارة مع أي مخطئ.
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