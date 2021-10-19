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فنان يستعين بـ200 شخص لالتقاط صور عارية قرب البحر الميت (صورة)

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:21
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تجرد 200 متطوع ومتطوعة من ملابسهم ودهنوا أجسادهم باللون الأبيض في منطقة عراد المحتلة في فلسطين للمشاركة في عمل فني يهدف إلى لفت الانتباه إلى تقلص مساحة البحر الميت وتحوله إلى كثبان من الملح الأبيض.
 
ووقف المتطوعون في وضعية التصوير الأحد، أمام المصور الأميركي، سبنسر تونيك، الذي قام بأعمال فنيه مماثلة في أماكن عديدة حول العالم، بما فيها بلدة فرنسية تشتهر بصناعة النبيذ، ونهر جليدي سويسري، وشاطئ في جنوب إفريقيا.

 
 
ونفذ تونيك عملًا فنيًّا سابقًا على البحر الميت عام 2011.

ويتقلص حجم البحر الميت المالح، وهو عند أدنى نقطة على وجه الأرض، بشكل مطرد في العقود الأخيرة، حيث قامت إسرائيل وجيرانها بتحويل مصادر مياه البحر للزراعة.
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