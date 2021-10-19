منوعات

السجن المؤبد لأب يهتك عرض ابنته في مصر الجديدة

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:27
A-
A+
Doc-P-876871-637702722561833833.jpg
Doc-P-876871-637702722561833833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية حكمًا بالسجن المؤبد، ضد أب (54 عامًا) هتك عرض ابنته (15 عامًا) داخل منزل الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.
 
وكشفت التحقيقات والتحريات أن الموظف "م.م"، أمسك بيد ابنته عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها، وبمواجهة الأب المتهم، اعترف تفصيليًّا بارتكاب الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها، حيث جاءت كشاهدة أولى بأمر إحالته للمحاكمة الجنائية، وأشارت إلى أن والدها المتهم، انفرد بها بغرفة نومه، وحسر عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة على نحو ما أدلت به، فضلًا عن شاهدة ثالثة لم تخرج عن مضمون ما سبق.

هذا وأصدرت النيابة العامة أمرًا يقضي بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثل أمام محكمة جنايات القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-10-19
13:39 | 2021-10-19
13:34 | 2021-10-19
13:31 | 2021-10-19
13:21 | 2021-10-19
13:19 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website