السجن المؤبد لأب يهتك عرض ابنته في مصر الجديدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية حكمًا بالسجن المؤبد، ضد أب (54 عامًا) هتك عرض ابنته (15 عامًا) داخل منزل الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن الموظف "م.م"، أمسك بيد ابنته عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها، وبمواجهة الأب المتهم، اعترف تفصيليًّا بارتكاب الواقعة.واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها، حيث جاءت كشاهدة أولى بأمر إحالته للمحاكمة الجنائية، وأشارت إلى أن والدها المتهم، انفرد بها بغرفة نومه، وحسر عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة على نحو ما أدلت به، فضلًا عن شاهدة ثالثة لم تخرج عن مضمون ما سبق.هذا وأصدرت النيابة العامة أمرًا يقضي بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثل أمام محكمة جنايات القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد.