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تزوجت ابنته خلافًا لإرادته...فأحرق المنزل بمن فيه!

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:31
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قالت الشرطة الباكستانية إن مواطنًا قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه، لزواج إحداهما خلافًا لإرادته.

وقال عبد المجيد المسؤول في الشرطة في تصريح إن "الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان".

وأضاف أن "زوج مي مات أيضًا في الحريق"، مشيرًا إلى أن "الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهرًا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافا لما يحدث في الزواج التقليدي".

وتابع أن "الحادث وقع نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة، إنه "لم يكن في البيت وقت اشتعال النار وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر".

وأضاف أن "ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عامًا)".
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