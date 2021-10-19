منوعات

واقعة غريبة بمصر... بث مباشر يوثق جريمة لص "تعيس الحظ"

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:39
A-
A+
Doc-P-876876-637702729118755575.jpg
Doc-P-876876-637702729118755575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مصر واقعة غريبة، صباح الثلاثاء، بعد قيام شخصٍ ما بسرقة هاتف صحفي أثناء تصويره بث مباشر لأحد المواقع المصرية، ليظهر وجه السارق أمام أكثر من آلاف المشاهدين من دون أن يدري.

وتحولت هذه الواقعة الغريبة لـ "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وسط عدد كبير من التعليقات الساخرة من سوء حظ "اللص التعيس"، الذي تسببت "سرقته لهاتف" في شهرته.

عقب انتهاء "البث المباشر"، قام الموقع بنشر صورة لوجه السارق، بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن هذه الواقعة الغريبة والمضحكة.
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-10-19
13:34 | 2021-10-19
13:31 | 2021-10-19
13:27 | 2021-10-19
13:21 | 2021-10-19
13:19 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website