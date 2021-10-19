واقعة غريبة بمصر... بث مباشر يوثق جريمة لص "تعيس الحظ"

شهدت مصر واقعة غريبة، صباح الثلاثاء، بعد قيام شخصٍ ما بسرقة هاتف صحفي أثناء تصويره بث مباشر لأحد المواقع المصرية، ليظهر وجه السارق أمام أكثر من آلاف المشاهدين من دون أن يدري.وتحولت هذه الواقعة الغريبة لـ "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وسط عدد كبير من التعليقات الساخرة من سوء حظ "اللص التعيس"، الذي تسببت "سرقته لهاتف" في شهرته.عقب انتهاء "البث المباشر"، قام الموقع بنشر صورة لوجه السارق، بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن هذه الواقعة الغريبة والمضحكة.