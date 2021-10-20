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سارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين خلال بث مباشر في "قبضة الامن"

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:00
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على سارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين الذي كان يبث مقطع فيديو خلال بث مباشر عبر هاتفه المحمول في القليوبية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" إن مجهولا يستقل دراجة نارية سرق هاتفا محمولا من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في القليوبية، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشرة باستخدام الهاتف المحمول، ولاذ بالفرار.
وأشارت إلى أن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، كشفت أن شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة قليوب وراء ارتكاب العملية.

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب العملية".

ولفتت إلى أن السارق اعترف بارتكابه عملية السرقة وأشار إلى أن الهاتف الذي استولى عليه أصبح لدى أحد التجار المقيمين بدائرة المركز".

وأضافت أنها "تمكنت من ضبط الأخير وبحوزته الهاتف، أنه اعترف بعلمه بأنه من متحصلات عملية سرقة".
 
المصدر: روسيا اليوم
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