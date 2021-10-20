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أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:00
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بعض الأبراج تتمتع بنسبة ذكاء خارقة تجعلها عصية على الاستغلال والكسر والابتزاز لأنها تعرف تقييم المواقف وتعرف كيف تستغلّ الواقع وماذا تقول وعمّاذا تغضّ النظر.

 

فمن هي هذه الأبراج؟

 

الجوزاء

ذكي، ويحسن التصرّف. فأهمّ مقومات ذكاء الجوزاء هو قدرة هذا البرج على فصل نفسه من الموقف العاطفي الذي يمرّ به ويعيشه ويستطيع رؤية الأمور على حقيقتها، فإن كان الحقّ معه يعرف كيف يتصرف، وان كان الحقّ عليه يعرف كيف يعتذر ويتدارك الأمر، لذلك لا يمكنه استفزازه أو ابتزازه أو السيطرة عليه عاطفياً! وهنا يمكنك اكتشاف نسبة ذكاءك بحسب طول أصابعك!

 

القوس

هذا البرج الذي يعيش على المعرفة وعلى المعلومات الثقافية، لا يمكن أبداً أن يُهزم في هذه الميادين. فهو مثقّف يعرف كيف يتكلّم ويتصرّف، يعرف ماذا يقول ومتى ويعرف ماذا يجري حوله وفي العالم أجمع. لا يمكن أخذه وجرفه في التيار ولا يمكن ابهاره في الأحاديث الفضفاضة والرنانة. فهل تريدين أن تزيدي ثقافتك؟ اكتشفي هنا كيف.

 

الدلو

ذكاء هذا البرج يتمحور حول فكرة أساسية تسيطر على طريقة تفكيره : "أستطيع أن أفعل كلّ شيء وأي شيء"، لذلك فلا يمكن كسره ولا السيطرة عليه من ناحية تحجيمه ووضعه في موقف أنّه لا يقدر ولا يستطيع، بل هو يعرف كلّ المعرفة أنّه يملك القدرة ما دام يملك النية.

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