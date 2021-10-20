فرص لا تكرر لمواليد 4 أبراج في كانون الأول.. هل أنت من بينهم؟

قد يحظى مواليد 4 ابراج بفرص لا تتكرر مع حلول شهر كانون الأول من العام 2021. فقد يحدث في حياتهم تغيير على المستوى المهني. وقد يعيشون الانقلاب العائلي السعيد. لكن من اجل بلوغ هذا من الضروري ان يستفيدوا من الظروف الجيدة وان يحرصوا على ترجمة الاشارات التي تقودهم الى ما هو افضل بالنسبة اليهم.

اذاً حان الوقت للتعرف اكثر على فرص قد لا تتكرر ويمكن ان يحصل عليها مواليد 4 ابراج في كانون الأول 2021.

الجوزاء

من الممكن ان تتاح لمولود برج الجوزاء فرصة مهنية مهمة. وعليه استثمارها والتفكير بها بشكل منطقي وعقلاني بعيداً تماماً عن الانفعال. ويمكنه استشارة شريك الحياة في هذا الصدد. لكن ليس عليه الالتزام برأيه بشكل حرفي. ومن الافضل الا يتجاوزهما هذا السر لأن كثرة الآراء يمكن ان تمنع هذا المولود من القيام بالخيار الصحيح. كذلك عليه ان يحسن التعامل مع تلك الفرصة والا يحكم عليها بتسرع لأن هذا يمكن ان يؤثر على مستقبله عموماً.

السرطان

عاش مولود السرطان سنوات من الركود التام. لكن يبدو انه حان وقت التغيير. فقد تفتح امامه بعض الابواب. وكل ما عليه فعله هو ان يحسن الاختيار. ومن الضروري ان يجيد التعامل مع الظروف المحيطة به وان يبتعد عن الانفعال لأن هذا يمكن ان يؤدي الى ارتكابه الاخطاء. كذلك من الضروري ان يحسن الانتقال من مرحلة الى اخرى في حياته بهدوء وبعيداً عن التسرع. فمن الضروري في هذه المرحة ان يأخذ القرارات الصائبة.

القوس

لم يعرف مولود القوس الاستقرار منذ اشهر. وسبب هذا هي التغييرات التي طرأت على حياته وخصوصاً على المستوى الاسري. لكن يبدو ان هذا ما هو الا تمهيد لفرص جيدة قد تتاح له لاحقاً. ومن الضروري ان يحرص على الاستفادة منها وان يتمكن من بناء بعض الخطط المستقبلية على اساسها. كذلك عليه ان يصر على اخذ القرارات الصائبة في حال توفرت لديه العديد من الخيارات. فالخطأ غير مسموح في بعض الاحيان لأنه لا يمكن تجنب تأثير نتائجه السلبية. اذاً حان الوقت لكي يحسن هذا المولود الاختيار.

الدلو

يعتبر من اكثر المواليد حظاً في ما يتعلق بالفرص التي لا يمكن ان تتكرر في ديسمبر 2021. فقد انتظرها لوقت طويل حتى انه اعتقد انه قد لا يحظى بها ابداً. لكن من الممكن ان تحل بشكل مفاجئ وان تغير مجرى حياته وخصوصاً على المستوى المهني. فقد يتمكن من تحقيق ارباح غير مسبوقة. وكل ما عليه فعله هو ان يعزز الثقة بنفسه وبخياراته وان يقوم بالجهود التي يمكن ان تساعده على تحقيق الانجازات. ولهذا يمكن القول ان مولود الدلو هو من مواليد الابراج الذين يستقبلون العام الجديد بفرح لم يعرفه منذ سنوات طويلة.