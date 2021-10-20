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منوعات
بعد 3 أيام من زفافها وُجدت مطعونة 20 مرّة... هل هي ممسوسة من الجن؟!
Lebanon 24
20-10-2021
|
06:22
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فوجئ زوج مصري بعد 3 أيام من زفافه، بإصابة زوجته بـ20 طعنة متفرقة بجسدها، لدى عودته للمنزل مع شيخ، لادعاء الزوجة بأنها "ممسوسة من الجن"، وفق ورد على لسانه.
وقام الزوج ويدعى أحمد (25 عاما)، وهو صاحب مصنع ملابس، بإبلاغ مركز شرطة الجمالية، بعثوره على زوجته وتدعى أميرة غارقة في دمائها، ومصابة بـ20 طعنة متفرقة بالجسد، لافتا إلى أنهما "متزوجان منذ 3 أيام فقط، وتبين أن زوجته تشتكي من ضيق، وادعت أنها ممسوسة من الجن".
وأشار الزوج إلى أنه ذهب الى المنزل برفقة شيخ إلا أنه فوجئ بزوجته غارقة في دمائها، دون اتهام أحد بالتسبب في ما حدث لها.
وقرر أطباء مستشفى الجمالية المركزي تحويل الزوجة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.
في حين نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر طبي قوله إن العروس المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن، وقطع بشرايين اليد اليسرى، وكانت تحتاج إلى تدخل جراحي.
وتم التحفظ على الزوج والشيخ واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: روسيا اليوم
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