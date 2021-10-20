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هذه الابراج تخطط دائماً للإنتقام.. أصحابها لا يسامحون أبدا

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:10
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لا يمكن للإنسان أن يتجنب بكافة الطرق الأشياء أو الأشخاص الذين يثيرون غضبه، أو أن يغير من المواقف، لكن بدلاً من ذلك عليه أن يتعلم كيف يتحكم في ردود أفعاله وتصرفاته.
لكن عن طريق الأبراج، بات من الممكن اكتشاف الطريقة التي يتعامل بها الانسان مع المواقف التي تثير غضبه وهل هو من الأشخاص الذي يعفو عن الأخطاء بحقه ويسامح الآخرين أم غير ذلك.
 
الحمل
الحمل من الأبراج الحادة الطباع والتي لا يسمح أصحابه أن يقلل أحد من شأنه، وحين يشعر بإهانة أحدهم أو بمعاملته بطريقة لا تليق ستكون ردة فعله الاولى هي الغضب لكنه لاحقاً سيحمل الأحقاد مدى الحياة.
 
الثور
هو شخص قوي وعدائي وحين يقوم اي شخص بإهانته أو بخيانته فهو سيشعر بالغضب الشديد لسنوات طويلة ولا يسامح على الإطلاق وحتى لو مرت سنوات طويلة جداً على الحادثة، الغضب والكره والحقد صفات ستبقى على حالها.
 
السرطان
من الشخصيات الهادئة التى تتحلى بالسلام الداخلي كما أنه شغوف، حساس وفي بعض الأحيان يكون عنيدا ومتصلب الرأي، وحين يقدم احدهم على التصرف بطريقة مؤذية فان الحقد جاهز.
 
 
العقرب
العقرب شخص معقد، صريح وذكي ويكره اللون الرمادي، فيرى الأشياء في الحياة إما باللون الأبيض أو الأسود. بمجرد تعرضه للخداع أو الكذب فهو يفقد ثقته بالاخرين إلى الأبد.
المصدر: اليوم السابع
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