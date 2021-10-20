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اليكم ما فعله هذا الثعلب

Lebanon 24
20-10-2021 | 12:00
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لأول مرة يزور ثعلب الساحة الحمراء في موسكو.

وقالت صحيفة "بوديوم" الروسية إن كاميرا فيديو صوّرته الساعة الـ5 صباح يوم 18 أكتوبر بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل المبارك بالساحة الحمراء.

وقال ناطق باسم متحف التأريخ الحكومي الذي تولى رعاية الكاتدرائية إن الثعلب هو أول حيوان بري استطاع التوغل إلى الكاتدرائية، مشيرا إلى أن الحيوان كان قد ظهر في وقت سابق في حي "زاريادي" المطل على الساحة الحمراء.

وأضاف قائلا:" إن الطيور الجارحة غالبا ما تزورنا، خلافا للثعالب. لكننا نعرف من أين تأتي بومة بيضاء على سبيل المثال، إنها تأتي من الكرملين ونحن سعداء بذلك، إذ أن عدد السياح الذين يزورون كاتدرائية القديس باسيل المباركة انخفض في الآونة الأخيرة وربما ستساعد الحيوانات البرية والثعالب على وجه الخصوص في زيادة هذا العدد. وقد أصدرنا توجيهات لاصطياد الحيوان البري."

ويذكر أن قيادة حامية الكرملين يوجد لديها قسم الطيور الجارحة التي من شأنها اصطياد الغربان وضمن تلك الطيور الجارحة النسور والصقور والعقبان والبوم الأبيض.
 
(Rt)
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