بطريقة مبتكرة... هكذا أخفى جريمته

تمكنت الشرطة الروسية من إلقاء القبض على سائق تسبب بوفاة شخص في حادث مروري وحاول إخفاء جريمته بطريقة مبتكرة.وتبعا لوسائل إعلام روسية فإن أحد سكان مدينة تشيليابينسك تسبب بوفاة شخص بعد أن صدمه بسيارته على طرق سريع، ولإخفاء جريمته قام السائق بتقطيع سيارته لأجزاء وطمرها في حديقة منزله ليتفاجأ بعد فترة بقدوم الشرطة وإلقاء القبض عليه.وأشارت تقارير الشرطة الروسية إلى أن الحادث وقع ليلا في 19 سبتمبر الماضي على الطريق السريع تشيليابينسك – ترويتسك حيث صدمت سيارة رجلا يبلغ من العمر 51 عاما وتوفي على إثرها فيما لاذ السائق بالفرار، وبعدها بدأت الشرطة تحقيقاتها وراجعت تسجيلات الكاميرات الطرقية وتمكنت من التعرف على السيارة التي صدمت الرجل وسائقها، وعند التوجه إلى منزل الجاني لإلقاء القبض عليه اكتشفت الشرطة أن الشاب الذي يبلغ من العمر 27 سنة قام بتفكيك السيارة إلى أجزاء ودفنها في حديقة منزله.وبعد إلقاء القبض على الجاني رفعت هيئة التحقيقات التابعة لوزارة الداخية الروسية في تشيليابينسك دعوى قضائية ضده ليحاكم ضمن القوانين المتعلقة بحوادث السير في روسيا.(نوفوستي)