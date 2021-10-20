22
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بطريقة مبتكرة... هكذا أخفى جريمته
Lebanon 24
20-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت الشرطة الروسية من إلقاء القبض على سائق تسبب بوفاة شخص في حادث مروري وحاول إخفاء جريمته بطريقة مبتكرة.
وتبعا لوسائل إعلام روسية فإن أحد سكان مدينة تشيليابينسك تسبب بوفاة شخص بعد أن صدمه بسيارته على طرق سريع، ولإخفاء جريمته قام السائق بتقطيع سيارته لأجزاء وطمرها في حديقة منزله ليتفاجأ بعد فترة بقدوم الشرطة وإلقاء القبض عليه.
وأشارت تقارير الشرطة الروسية إلى أن الحادث وقع ليلا في 19 سبتمبر الماضي على الطريق السريع تشيليابينسك – ترويتسك حيث صدمت سيارة رجلا يبلغ من العمر 51 عاما وتوفي على إثرها فيما لاذ السائق بالفرار، وبعدها بدأت الشرطة تحقيقاتها وراجعت تسجيلات الكاميرات الطرقية وتمكنت من التعرف على السيارة التي صدمت الرجل وسائقها، وعند التوجه إلى منزل الجاني لإلقاء القبض عليه اكتشفت الشرطة أن الشاب الذي يبلغ من العمر 27 سنة قام بتفكيك السيارة إلى أجزاء ودفنها في حديقة منزله.
وبعد إلقاء القبض على الجاني رفعت هيئة التحقيقات التابعة لوزارة الداخية الروسية في تشيليابينسك دعوى قضائية ضده ليحاكم ضمن القوانين المتعلقة بحوادث السير في روسيا.
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-20
20/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق" في سعر الخبز والغاز
Lebanon 24
تحليق" في سعر الخبز والغاز
02:15 | 2021-10-20
20/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص لا تكرر لمواليد 4 أبراج في كانون الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
فرص لا تكرر لمواليد 4 أبراج في كانون الأول.. هل أنت من بينهم؟
03:11 | 2021-10-20
20/10/2021 03:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف سر الرصاصة الأولى.. هذه رواية الجيش لـ"اليوم الأسود"
Lebanon 24
كشف سر الرصاصة الأولى.. هذه رواية الجيش لـ"اليوم الأسود"
00:03 | 2021-10-20
20/10/2021 12:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:41 | 2021-10-20
20/10/2021 09:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-10-20
بسبب "الحشيش"...تعويض سعودي بـ98 ألف ريال
12:22 | 2021-10-20
حادث سير مأسوي...شاحنة تعبر الاتجاه العكسي وتودي بحياة 17 شخصًا
12:18 | 2021-10-20
صيدلانية اتهمت زميلتها بضربها بسبب الحجاب ولكن هذا ما تبين!
12:16 | 2021-10-20
طائرة تلقي مياه الصرف الصحي على بريطاني جالس في حديقته!
12:00 | 2021-10-20
اليكم ما فعله هذا الثعلب
11:42 | 2021-10-20
أطباء ينجحون في زرع كلية خنزير في إنسان
فيديو
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 00:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
21/10/2021 00:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
05:00 | 2021-10-20
21/10/2021 00:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact