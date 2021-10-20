منوعات

بطريقة مبتكرة... هكذا أخفى جريمته

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-877140-637703363313130211.jpg
Doc-P-877140-637703363313130211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت الشرطة الروسية من إلقاء القبض على سائق تسبب بوفاة شخص في حادث مروري وحاول إخفاء جريمته بطريقة مبتكرة.

وتبعا لوسائل إعلام روسية فإن أحد سكان مدينة تشيليابينسك تسبب بوفاة شخص بعد أن صدمه بسيارته على طرق سريع، ولإخفاء جريمته قام السائق بتقطيع سيارته لأجزاء وطمرها في حديقة منزله ليتفاجأ بعد فترة بقدوم الشرطة وإلقاء القبض عليه.

وأشارت تقارير الشرطة الروسية إلى أن الحادث وقع ليلا في 19 سبتمبر الماضي على الطريق السريع تشيليابينسك – ترويتسك حيث صدمت سيارة رجلا يبلغ من العمر 51 عاما وتوفي على إثرها فيما لاذ السائق بالفرار، وبعدها بدأت الشرطة تحقيقاتها وراجعت تسجيلات الكاميرات الطرقية وتمكنت من التعرف على السيارة التي صدمت الرجل وسائقها، وعند التوجه إلى منزل الجاني لإلقاء القبض عليه اكتشفت الشرطة أن الشاب الذي يبلغ من العمر 27 سنة قام بتفكيك السيارة إلى أجزاء ودفنها في حديقة منزله.

وبعد إلقاء القبض على الجاني رفعت هيئة التحقيقات التابعة لوزارة الداخية الروسية في تشيليابينسك دعوى قضائية ضده ليحاكم ضمن القوانين المتعلقة بحوادث السير في روسيا.

(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-10-20
12:22 | 2021-10-20
12:18 | 2021-10-20
12:16 | 2021-10-20
12:00 | 2021-10-20
11:42 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website