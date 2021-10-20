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أطباء ينجحون في زرع كلية خنزير في إنسان

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:42
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تمكن فريق من العلماء الأميركيين من إجراء عملية ناجحة لنقل كلية من خنزير معدل وراثيًّا إلى إنسان، لتعمل بشكل طبيعي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تمت عملية الزرع على شخص كان على جهاز تنفس اصطناعي وتوفي دماغه.

وفقا للجراح روبرت مونتغمري، بدأت الكلى "على الفور تقريبًا" في إنتاج البول والفضلات.

ويعتقد الطبيب أن الخنازير المعدلة وراثيا يمكن أن تصبح مصدرًا "مستدامًا ومتجددًا" لزراعة الأعضاء.
وبحسب الصحيفة فإن نجاح هذه التجربة بالإضافة لنجاح زراعة أعضاء أخرى سيحل مشكلات مئة ألف أميركي في قائمة انتظار الزرع، من بينهم أكثر من 90 ألفًا بحاجة إلى كلية.

وتؤكد الصحيفة أن نتائج الدراسة لم تتم مراجعتها ونشرها بعد.
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