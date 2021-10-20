طائرة تلقي مياه الصرف الصحي على بريطاني جالس في حديقته!

تعرض أحد سكان مدينة وندسور البريطانية لحادث مؤسف بعد أن أفرغت طائرة مياه الصرف الصحي الخاص بمرحاضها فوق حديقته، ما تسبب في "تغطيته بشكل كامل" بفضلات بشرية.ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن كارين ديفيز، وهي عضو في منتدى للطيران بوندسور، قولها يوم الثلاثاء "لقد شعرت بالرعب عند سماعي بالحادث"، مضيفة أن مياه الصرف الصحي غطت بالكامل الرجل سيء الحظ وحديقته والمظلات الموجود داخل الحديقة.ولم تكشف ديفيز عن اسم شركة الطيران التي تسببت في الحادث، غير أنها قالت إنها "تقع على مسافة طويلة جدا من هنا".وأثار الحادث استغراب أعضاء منتدى الطيران، فعادة ما تخزن مراحيض الطائرات مياه الصرف الصحي في خزانات خاصة، ثم يتم التخلص من محتوياتها بمجرد هبوط الطائرة.